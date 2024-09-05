Складна оптична ілюзія — знайдіть шість наметів, які відрізняються від інших

Де неправильні намети? Малюнок: Mecca Games

На малюнку зображено 30 наметів, переважна більшість з них однакові. Але є шість наметів, які відрізняються від інших — знайдіть їх за 20 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Намети"

Британська компанія Mecca Games створили складну головоломку "шукай і знаходь" після того, як помітила різке зростання кількості пошукових запитів Google для кемпінгових наметів.

Намет у верхньому лівому куті виділяється своїми білими деталями, але інші п’ять знайти нелегко.

Плюси головоломок та оптичних ілюзій

Вони не лише розважають, але й проливають світло на те, як мозок інтерпретує візуальні дані.

Регулярно тренуючи мозок, людина покращує здатність зосереджуватися та спостерігати за деталями.

Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, значно покращують навички розв'язання проблем, концентрації та уваги.

Поліпшення концентрації та уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.

Знайшли всі шість наметів? Перевірте своє рішення нижче.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розгадати цікаві сірникові головоломки — тут і тут.