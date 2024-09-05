Складна оптична ілюзія — знайдіть шість наметів, які відрізняються від інших

Тест на уважність — знайдіть шість наметів, які відрізняються від інших
5 вересня 2024 06:00
Де неправильні намети? Малюнок: Mecca Games
На малюнку зображено 30 наметів, переважна більшість з них однакові. Але є шість наметів, які відрізняються від інших — знайдіть їх за 20 секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
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Оптична ілюзія "Намети"
Британська компанія Mecca Games створили складну головоломку "шукай і знаходь" після того, як помітила різке зростання кількості пошукових запитів Google для кемпінгових наметів.
Намет у верхньому лівому куті виділяється своїми білими деталями, але інші п’ять знайти нелегко.
Плюси головоломок та оптичних ілюзій
- Вони не лише розважають, але й проливають світло на те, як мозок інтерпретує візуальні дані.
- Регулярно тренуючи мозок, людина покращує здатність зосереджуватися та спостерігати за деталями.
- Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, значно покращують навички розв'язання проблем, концентрації та уваги.
- Поліпшення концентрації та уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.
Знайшли всі шість наметів? Перевірте своє рішення нижче.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували розгадати цікаві сірникові головоломки — тут і тут.
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