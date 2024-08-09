На цьому тесті зламалося 89% гравців — знайдіть краба серед мушель

Бачите краба? Малюнок: Betway Casino

Зіграйте в гру, якщо маєте вільну хвилину. Любителям моря сподобається ця ілюзія на тему пляжу, у якій гравці повинні знайти краба серед десятків мушель за 30 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична ілюзія "Краб та мушлі"

Дивлячись на картинку, можна побачити різні мушлі синього, червоного, рожевого та помаранчевого кольорів. Однак, придивившись уважніше, ви помітите краба з оманливим панциром.

Чим допомагають оптичні ілюзії та головоломки

Когнітивна стимуляція. Розгадки головоломок сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Розгадки головоломок сприяють розумовій спритності та гнучкості. Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення.

Регулярні заняття покращують аналітичне мислення. Креативність. Ілюзії заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.

Ілюзії заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення. Зосередженість. Ця робота вимагає кращого фокусу.

Ця робота вимагає кращого фокусу. Зняття стресу. Головоломки є формою релаксації.

Не можете знайти краба? Не хвилюйтеся, у нас теж були проблеми.

Якщо ви все ще шукаєте, почніть з лівого боку зображення.

Не впадайте в роздратування, якщо ви не змогли його знайти — практика вдосконалює.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.