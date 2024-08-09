На цьому тесті зламалося 89% гравців — знайдіть краба серед мушель

Знайти краба серед мушель не змогли 89% користувачів — доведіть, що ви кращі
9 серпня 2024 06:00
Бачите краба? Малюнок: Betway Casino
Зіграйте в гру, якщо маєте вільну хвилину. Любителям моря сподобається ця ілюзія на тему пляжу, у якій гравці повинні знайти краба серед десятків мушель за 30 секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
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Оптична ілюзія "Краб та мушлі"
Дивлячись на картинку, можна побачити різні мушлі синього, червоного, рожевого та помаранчевого кольорів. Однак, придивившись уважніше, ви помітите краба з оманливим панциром.
Чим допомагають оптичні ілюзії та головоломки
- Когнітивна стимуляція. Розгадки головоломок сприяють розумовій спритності та гнучкості.
- Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення.
- Креативність. Ілюзії заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
- Зосередженість. Ця робота вимагає кращого фокусу.
- Зняття стресу. Головоломки є формою релаксації.
Не можете знайти краба? Не хвилюйтеся, у нас теж були проблеми.
Якщо ви все ще шукаєте, почніть з лівого боку зображення.
Не впадайте в роздратування, якщо ви не змогли його знайти — практика вдосконалює.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.
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