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Хитра бджілка ховається серед квітів — лише 2% змогли знайти її за 12 секунд

19 червня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Лише одиниці розв'язали цю карколомну оптичну ілюзію за 12 секунд
Бачите бджолу? Малюнок: Swift Direct Blinds
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Карколомну оптичну ілюзію створила компанія Swift Direct Blinds, щоб привернути увагу людей до захисту бджіл, з огляду на їхню важливу роль в екосистемі планети. Лише люди з високим інтелектом подолають цей виклик.

Завдання запропонувала The Sun.

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Хитра бджілка ховається серед квітів — лише 2% змогли знайти її за 12 секунд - фото 1

В гарно скомпонованому букеті барвистих квітів ховається бджола, і ваше завдання знайти комаху.

"Прихована бджола справді збила з пантелику багатьох людей! Ми сподіваємося, що не лише дали людям трохи розваг, але й привернули увагу до важливої справи збереження бджіл", — зазначив директор компанії Swift Blinds Direct Девід Робак.

"Бджоли є найважливішою групою комах для запилення рослин. Запилювачі мають величезний вплив на культури, які вирощує сільськогосподарська промисловість у всьому світі", — підкреслив засновник компанії з екологічних послуг AMES Алан Рід.

Ви також можете випробувати удачу та перевірити свої здібності спостереження. Знайти бджолу дуже складно, особливо за 12 секунд. Знадобиться найгостріший зір та найсильніший розум.

Не поспішайте, перевіряйте кожен квадратний сантиметр зображення.

Розв'язання оптичних ілюзій — чудовий спосіб тренувати свій мозок та покращувати творче мислення. Це важлива розумова вправа, яка тренує пам’ять.

Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, покращують свої навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу.

Правильна відповідь

 

Хитра бджілка ховається серед квітів — лише 2% змогли знайти її за 12 секунд - фото 2

Не засмучуйтесь, якщо самотужки не знайшли бджілку. Можна потренувати свої навички розв'язування головоломок тут і тут.

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головоломка
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