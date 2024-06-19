Лишь единицы решили эту сногсшибательную оптическую иллюзию за 12 секунд

Видите пчелу? Рисунок: Swift Direct Blinds

Удивительную оптическую иллюзию создала компания Swift Direct Blinds, чтобы привлечь внимание людей к защите пчел, учитывая их важную роль в экосистеме планеты. Только люди с высоким интеллектом справятся с этим вызовом.

Задание предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая иллюзия "Пчелка"





В красиво скомпонованном букете красочных цветов прячется пчела, и ваша задача найти насекомое.

"Скрытая пчела действительно сбила с толку многих людей! Мы надеемся, что не только дали людям немного развлечений, но и привлекли внимание к важному делу сохранения пчел", — отметил директор компании Swift Blinds Direct Дэвид Робак.

"Пчелы являются важнейшей группой насекомых для опыления растений. Опылители оказывают огромное влияние на культуры, выращиваемые сельскохозяйственной промышленностью во всем мире", — подчеркнул основатель компании по экологическим услугам AMES Алан Рид.

Вы также можете опробовать удачу и проверить свои способности наблюдения. Найти пчелу очень сложно, особенно за 12 секунд. Понадобится самое острое зрение и сильнейший ум.

Не торопитесь, проверяйте каждый квадратный сантиметр изображения.

Решение оптических иллюзий – отличный способ тренировать свой мозг и улучшать творческое мышление. Это важное умственное упражнение, которое тренирует память.

Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание.

Правильный ответ

Не огорчайтесь, если не нашли пчелку. Можно потренировать свои навыки решения головоломок здесь и здесь.