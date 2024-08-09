На этом тесте сломалось 89% игроков — найдите краба среди ракушек

Видите краба? Рисунок: Betway Casino

Сыграйте в игру, если у вас есть свободная минута. Любителям моря понравится эта иллюзия на тему пляжа, в которой игроки должны найти краба среди десятков ракушек за 30 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Краб и ракушки"

Глядя на картинку, можно увидеть разные раковины синего, красного, розового и оранжевого цветов. Однако, присмотревшись повнимательнее, вы заметите краба с обманчивым панцирем.

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Не впадайте в раздражение, если вы не смогли его обнаружить — практика совершенствует.

Правильный ответ

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