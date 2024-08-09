На этом тесте сломалось 89% игроков — найдите краба среди ракушек

Найти краба среди ракушек не смогли 89% пользователей — докажите, что вы лучше
Сыграйте в игру, если у вас есть свободная минута. Любителям моря понравится эта иллюзия на тему пляжа, в которой игроки должны найти краба среди десятков ракушек за 30 секунд.
Задание предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Краб и ракушки"
Глядя на картинку, можно увидеть разные раковины синего, красного, розового и оранжевого цветов. Однако, присмотревшись повнимательнее, вы заметите краба с обманчивым панцирем.
Чем помогают оптические иллюзии и головоломки
- Когнитивная стимуляция. Разгадки головоломок способствуют умственной ловкости и гибкости.
- Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление.
- Креативность. Иллюзии поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.
- Сосредоточенность. Эта работа требует лучшего фокуса.
- Снятие стресса. Головоломка является формой релаксации.
Не можете найти краба? Не беспокойтесь, у нас тоже были проблемы.
Если вы все еще ищете, начните с левой стороны изображения.
Не впадайте в раздражение, если вы не смогли его обнаружить — практика совершенствует.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.
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