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Найти краба среди ракушек не смогли 89% пользователей — докажите, что вы лучше

9 августа 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
На этом тесте сломалось 89% игроков — найдите краба среди ракушек
Видите краба? Рисунок: Betway Casino
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Сыграйте в игру, если у вас есть свободная минута. Любителям моря понравится эта иллюзия на тему пляжа, в которой игроки должны найти краба среди десятков ракушек за 30 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Найти краба среди раковин не смогли 89% пользователей — докажите, что вы лучше - фото 1

Глядя на картинку, можно увидеть разные раковины синего, красного, розового и оранжевого цветов. Однако, присмотревшись повнимательнее, вы заметите краба с обманчивым панцирем.

Чем помогают оптические иллюзии и головоломки

  • Когнитивная стимуляция. Разгадки головоломок способствуют умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление.
  • Креативность. Иллюзии поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.
  • Сосредоточенность. Эта работа требует лучшего фокуса.
  • Снятие стресса. Головоломка является формой релаксации.

Не можете найти краба? Не беспокойтесь, у нас тоже были проблемы.

Если вы все еще ищете, начните с левой стороны изображения.

Не впадайте в раздражение, если вы не смогли его обнаружить — практика совершенствует.

Правильный ответ

Найти краба среди раков не смогли 89% пользователей — докажите, что вы лучшие - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

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