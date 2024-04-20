Майские праздники и выходные в Украине — календарь
В мае украинцы будут отдыхать восемь дней. Празднование некоторых дат на период действия военного положения отменили.
Об этом говорится в статистике на сайте "Бухучет".
Какие праздники во время военного положения не будут выходными днями
В этом году у украинцев не будет официальных выходных в такие дни, как:
- 1 мая — День труда;
- 5 мая — Пасха;
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом.
Какие дни в мае будут выходными
Ни один майский праздник не будет официальным выходным днем, но украинцы будут отдыхать каждую субботу и воскресенье:
- 4 и 5 мая;
- 11 и 12 мая;
- 18 и 19 мая;
- 25 и 26 мая.
Поэтому Пасха, которая традиционно отмечается в воскресенье, все же будет выходной.
Напомним, дополнительных выходных на Пасху не будут делать. 6 мая будет обычным рабочим днем.
Также мы рассказывали, как украсить пасхальные куличи. Например, можно декорировать праздничные вкусности свежими цветами и сухоцветами, украсить верхушку пасочки тематическими пасхальными пряниками или сделать декор из шоколада или маршмеллоу.
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