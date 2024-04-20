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Майские праздники и выходные в Украине — календарь

20 апреля 2024 08:59
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Чекарёва Мария
редактор
Майские праздники и выходные в Украине — календарь
Семья на отдыхе. Фото иллюстративное: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В мае украинцы будут отдыхать восемь дней. Празднование некоторых дат на период действия военного положения отменили.

Об этом говорится в статистике на сайте "Бухучет".

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В этом году у украинцев не будет официальных выходных в такие дни, как:

  • 1 мая — День труда;
  • 5 мая — Пасха;
  • 8 мая — День памяти и победы над нацизмом.

Какие дни в мае будут выходными

Ни один майский праздник не будет официальным выходным днем, но украинцы будут отдыхать каждую субботу и воскресенье:

  • 4 и 5 мая;
  • 11 и 12 мая;
  • 18 и 19 мая;
  • 25 и 26 мая.

Поэтому Пасха, которая традиционно отмечается в воскресенье, все же будет выходной.

Напомним, дополнительных выходных на Пасху не будут делать. 6 мая будет обычным рабочим днем.

Также мы рассказывали, как украсить пасхальные куличи. Например, можно декорировать праздничные вкусности свежими цветами и сухоцветами, украсить верхушку пасочки тематическими пасхальными пряниками или сделать декор из шоколада или маршмеллоу.

праздники
выходные
отдых
весна
календарь
май
Пасха-2024

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