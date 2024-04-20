Майские праздники и выходные в Украине — календарь

Семья на отдыхе. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В мае украинцы будут отдыхать восемь дней. Празднование некоторых дат на период действия военного положения отменили.

Об этом говорится в статистике на сайте "Бухучет".

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В этом году у украинцев не будет официальных выходных в такие дни, как:

1 мая — День труда;

5 мая — Пасха;

8 мая — День памяти и победы над нацизмом.

Какие дни в мае будут выходными

Ни один майский праздник не будет официальным выходным днем, но украинцы будут отдыхать каждую субботу и воскресенье:

4 и 5 мая;

11 и 12 мая;

18 и 19 мая;

25 и 26 мая.

Поэтому Пасха, которая традиционно отмечается в воскресенье, все же будет выходной.

Напомним, дополнительных выходных на Пасху не будут делать. 6 мая будет обычным рабочим днем.

Также мы рассказывали, как украсить пасхальные куличи. Например, можно декорировать праздничные вкусности свежими цветами и сухоцветами, украсить верхушку пасочки тематическими пасхальными пряниками или сделать декор из шоколада или маршмеллоу.