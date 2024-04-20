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Травневі свята та вихідні в Україні — календар

20 квітня 2024 08:59
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Травневі свята та вихідні в Україні — календар
Родина на відпочинку. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У травні українці відпочиватимуть вісім днів. Святкування деяких дат на період дії воєнного стану скасували.

Про це йдеться в статистиці на сайті "Бухоблік".

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Цьогоріч в українців не буде офіційних вихідних у такі дні як:

  • 1 травня — День праці;
  • 5 травня — Великдень;
  • 8 травня — День пам'яті та перемоги над нацизмом.

Які дні у травні будуть вихідними

Жодне травневе свято не буде офіційним вихідними днем, але українці відпочиватимуть щосуботи та щонеділі:

  • 4 та 5 травня;
  • 11 та 12 травня;
  • 18 та 19 травня;
  • 25 та 26 травня.

Тож Великдень, який традиційно відзначається в неділю, все-таки буде вихідним.

Нагадаємо, додаткових вихідних на Великдень не робитимуть. 6 травня буде звичайним робочим днем.

Також ми розповідали, як можна прикрасити великодні пасочки. Наприклад, можна декорувати святкові смаколики свіжими квітами та сухоцвітами, прикрасити верхівку пасочки тематичними великодніми пряниками або зробити декор із шоколаду чи маршмелоу.

свята
вихідні
відпочинок
весна
календар
травень
Великдень-2024

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