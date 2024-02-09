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Три знака Зодиака, которые разбогатеют в период с 11 по 17 февраля

9 февраля 2024 12:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Три знака Зодиака, которые разбогатеют на следующей неделе 11-17 февраля
Женщина, которая достает деньги со своего кошелька. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Следующая неделя в период с 11 по 17 февраля будет достаточно тяжелой, ведь ситуация с финансами заставит решать срочные вопросы и искать источники прибыли. Тем не менее, у нескольких знаков Зодиака следующая неделя будет прибыльной.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Лев

Начало следующей недели будет для представителей этого зодиакального знака достаточно благоприятным, ведь в этот момент у них будут все предпосылки для заработка в онлайн-формате. Львам даже не придется никуда ехать, ведь новость поступит издалека.

Астрологи советуют не отказываться от этого, несмотря на то, что новость может показаться Львам абсурдной. Скорее всего, эта информация поможет людям под этим знаком получить хорошую прибыль.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: УНИАН

Стрелец

На следующей неделе Стрельцам удастся завершить свой проект на работе или выполнить все поставленные перед ними задачи. Именно за это представители Стрельца получат немало денег, благодаря чему могут расслабиться и даже взять перерыв.

Впрочем, астрологи не советуют людям под этим зодиакальным знаком находиться в таком состоянии длительное время. Дело в том, что потом придется все догонять и наверстывать, а это гораздо труднее, чем отдыхать.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

Представители этого зодиакального знака, наконец, перейдут в полосу везения, которая, в частности, будет касаться денег. Водолеи смогут преодолеть разные небольшие неприятности на работе, благодаря чему им удастся тратить деньги не только на текущие расходы.

Астрологи призывают не забывать делать родным людям подарки, но самое главное, что они советуют Водолиям, — это не брать денег взаймы.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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