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Три знаки Зодіаку, які розбагатіють у період з 11 до 17 лютого

9 лютого 2024 12:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Три знаки Зодіаку, які розбагатіють наступного тижня 11-17 лютого
Жінка, яка дістає гроші зі свого гаманця. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Наступний тиждень у період з 11 до 17 лютого буде достатньо важким, адже ситуація з фінансами змусить вирішувати термінові питання і шукати джерела прибутку. Проте, в декількох знаків Зодіаку наступний тиждень буде прибутковим.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Лев

Початок наступного тижня буде для представників цього зодіакального знаку досить сприятливим, адже у цей момент в них будуть всі передумови для заробітку в онлайн-форматі. Левам навіть не доведеться нікуди їхати, адже новина надійде здалеку.

Астрологи радять не відмовлятися від цього попри те, що новина може здатися Левам абсурдною. Скоріш за все, ця інформація допоможе людям під цим знаком отримати непоганий прибуток.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знаку Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: УНІАН

Стрілець

На наступному тижні Стрільцям вдасться завершити свій проєкт на роботі або виконати усі поставлені перед ними задачі. Саме за це представники Стрільця отримають чимало грошей, завдяки чому можуть трохи розслабитися і навіть взяти перерву.

Втім, астрологи не радять людям під цим зодіакальним знаком перебувати у такому стані тривалий час. Справа в тому, що потім доведеться всі наздоганяти і надолужувати, а це набагато важче, аніж відпочивати.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знаку Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Представники цього зодіакального знаку, нарешті, перейдуть у смугу везіння, яка, зокрема, стосуватиметься грошей. Водолії зможуть подолати різні невеликі неприємності на роботі, завдяки чому їм вдасться витрачати гроші не тільки на поточні витрати.

Астрологи закликають не забувати робити рідним людям подарунки, але найголовніше, що вони радять Водоліям, — це не брати грошей у борг. 

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знаку Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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