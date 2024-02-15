Знаки Зодиака, у которых будет болеть голова и желудок 15 февраля

Женщина, страдающая от плохого самочувствия. Фото: Medium

Сегодня некоторым представителям зодиакального созвездия лучше обратить внимание на то, чем они питаются и как спят. Астрологи объяснили, какие три знака Зодиака сегодня могут ощутить проблемы с желудком и небольшую головную боль.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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У некоторых представителей зодиакального созвездия сегодня возникнут проблемы со здоровьем. Определенные знаки Зодиака ощутят головную боль и некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому астрологи рассказали, кому сегодня лучше обратить внимание на питание и режим сна.

У каких знаков Зодиака будут проблемы со здоровьем

Близнецы

Представители этого зодиакального знака вполне здоровы в психическом и физическом плане. Однако, сегодня слабым местом этих людей будет их желудок. Поэтому если в этот день возникнет желание употреблять алкогольные напитки или баловать себя жирной пищей, стоит хорошо об этом подумать.

К тому же, астрологи рекомендуют не употреблять продукты питания, которые до этого прошли обработку.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: УНИАН

Скорпион

Сегодня в течение дня представители этого зодиакального знака могут почувствовать легкую головную боль. Скорее всего, эта боль может быть связана с режимом сна. Поэтому астрологи рекомендуют сделать все, чтобы исправить эту ситуацию и убрать надоедливую головную боль.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: УНИАН

Козерог

В этот день астрологи советуют быть внимательными к продуктам питания, употребляемым представителями этого зодиакального знака. Не стоит пить напитки, имеющие большое количество сахара. Астрологи сегодня советуют употреблять как можно больше греческого йогурта и других продуктов, которые полезны для здоровья.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: УНИАН

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