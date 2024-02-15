Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Три знака Зодиака, у которых сегодня будут болеть голова и желудок arrow

Три знака Зодиака, у которых сегодня будут болеть голова и желудок

15 февраля 2024 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Знаки Зодиака, у которых будет болеть голова и желудок 15 февраля
Женщина, страдающая от плохого самочувствия. Фото: Medium
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня некоторым представителям зодиакального созвездия лучше обратить внимание на то, чем они питаются и как спят. Астрологи объяснили, какие три знака Зодиака сегодня могут ощутить проблемы с желудком и небольшую головную боль.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

У некоторых представителей зодиакального созвездия сегодня возникнут проблемы со здоровьем. Определенные знаки Зодиака ощутят головную боль и некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому астрологи рассказали, кому сегодня лучше обратить внимание на питание и режим сна.

У каких знаков Зодиака будут проблемы со здоровьем

Близнецы

Представители этого зодиакального знака вполне здоровы в психическом и физическом плане. Однако, сегодня слабым местом этих людей будет их желудок. Поэтому если в этот день возникнет желание употреблять алкогольные напитки или баловать себя жирной пищей, стоит хорошо об этом подумать.

К тому же, астрологи рекомендуют не употреблять продукты питания, которые до этого прошли обработку.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: УНИАН

Скорпион

Сегодня в течение дня представители этого зодиакального знака могут почувствовать легкую головную боль. Скорее всего, эта боль может быть связана с режимом сна. Поэтому астрологи рекомендуют сделать все, чтобы исправить эту ситуацию и убрать надоедливую головную боль.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: УНИАН

Козерог

В этот день астрологи советуют быть внимательными к продуктам питания, употребляемым представителями этого зодиакального знака. Не стоит пить напитки, имеющие большое количество сахара. Астрологи сегодня советуют употреблять как можно больше греческого йогурта и других продуктов, которые полезны для здоровья.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака начнут вести здоровый образ жизни в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака останутся одинокими в 2024 году.

Также мы сообщали, какие знаки Зодиака могут решить все свои проблемы в 2024 году.

гороскоп
здоровье
Астрология
знаки Зодиака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме