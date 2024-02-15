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Три знаки Зодіаку, в яких сьогодні болітиме голова і шлунок

15 лютого 2024 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Знаки Зодіаку, в яких болітиме голова і шлунок 15 лютого
Жінка, яка страждає під поганого самопочуття. Фото: Medium
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні деяким представникам зодіакального сузір’я краще звернути увагу на те, чим вони харчуються і як сплять. Астрологи пояснили, які три знаки Зодіаку сьогодні можуть відчути проблеми зі шлунком і невеликий головний біль.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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У деяких представників зодіакального сузір’я сьогодні виникнуть певні проблеми зі здоров’ям. Деякі знаки Зодіаку відчують головний біль і деякі проблеми зі здоров’ям. Тому астрологи розповіли, кому сьогодні краще звернути увагу на харчування і режим сну.

В яких знаків Зодіаку будуть проблеми зі здоров’ям 

Близнюки

Представники цього зодіакального знаку є цілком здоровими у психічному і фізичному плані. Проте, сьогодні слабким місцем цих людей буде їхній шлунок. Тому якщо в цей день виникне бажання вживати алкогольні напої або ж балувати себе жирною їжею, варто добре про це подумати.

До того ж, астрологи рекомендують не вживати продукти харчування, які до цього пройшли обробку.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знаку Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: УНІАН

Скорпіон

Сьогодні протягом дня представники цього зодіакального знаку можуть відчути легкий головний біль. Скоріш за все, цей біль може бути пов'язаний з режимом сну. Тому астрологи рекомендують зробити все, щоб виправити цю ситуацію і прибрати надокучливий головний біль.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: УНІАН

Козеріг

У цей день астрологи радять бути уважними до продуктів харчування, які вживають представники цього зодіакального знаку. Не варто пити напої, які мають велику кількість цукру. Астрологи сьогодні радять вживати якомога більше грецького йогурту та інших продуктів, які є корисними для здоров’я.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знаку Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку почнуть вести здоровий спосіб життя в 2024 році. 

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