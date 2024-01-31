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Тринчер в кружевном белье показала, от чего отказался Волошин

31 января 2024 06:12
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Анна Тринчер впечатлила украинцев новыми фото в кружевном белье
Певица Анна Тринчер на обложке январского плейлиста Equal Украина на Spotify. Фото: Instagram Анны Тринчер
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогер Анна Тринчер поделилась откровенными снимками. На фотографиях известная певица показала себя в кружевном белье белого цвета, в котором она лежала на отдыхе на Бали.

Соответствующими снимками Анна Тринчер поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Анна Тринчер в кружевном белье

На официальной странице певицы в Instagram появились пикантные фотографии, на которых она показала себя в откровенном виде. На снимках Анна продемонстрировала свое полуобнаженное тело в кружевном белье и показала, как она ест экзотический фрукт.

Анна Тринчер
Счастливая Анна Тринчер на фотосессии. Фото: Instagram Анны Тринчер
Анна Тринчер
Анна Тринчер с экзотическим фруктом на Бали. Фото: Instagram Анны Тринчер

Эти фотографии украинская артистка сделала во время отдыха на Бали, куда они недавно улетела. К тому же, Анна отметила, что ей очень нравится видеть себя в таком виде.

"Приятно видеть себя такой. Такой, как видит меня она @kat.rionna. Все, кто планируют на Бали и не сделают фотосессию у моей любимой Каторины, будут дурианами", — написала Анна Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Фотосессия Анны Тринчер с отдыха на Бали. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Анны Тринчер

Увидев певицу в таком откровенном виде, пользователи сети Instagram не смогли пройти мимо и начали комментировать фотографии Анны Тринчер.

  • Вы прекрасны. Каждая из нас может и должна полюбить себя такой, как есть. Мы живем в прекрасное время, полное полезной информации и учителей
  • Хорошее настроение, красивые фото, интересные локации для фото, приятно на Вас смотреть
  • Я просто в восторге от тебя, ты такая милая, добрая, красивая, как лучик солнца
  • Ваууу, какая невероятная и красивая, ну просто огонь, ты самая лучшая, добрая и искренняя, желаю тебе успеха во всем и быть счастливой всегда, ты — лучик солнышка, который очень ярко светит
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Анна Тринчер на отдыхе на Бали

Молодая украинская артистка недавно полетела на Бали, чтобы восстановить свои силы. Как отметила сама Анна Тринчер, этот отпуск нужен ей для того, чтобы духовно отдохнуть. В первый день певица показала, как она в наушниках занимается медитацией у бассейна.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Певица Анна Тринчер во время медитации на Бали. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер прокомментировала слова своего экс-мужа об их разводе.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Анна Тринчер отравилась на отдыхе на Бали.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Анна Тринчер показала себя в необычном имидже.

Instagram
Анна Тринчер
шоу-бизнес
украинские звезды

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