Анна Трінчер вразила українців новими фото у мереживній білизні

Трінчер у мереживній білизні показала, від чого відмовився Волошин
Молода українська виконавиця, акторка і блогерка Анна Трінчер поділилася відвертими знімками. На фотографіях відома співачка показала себе у мереживній білизні білого кольору, в якій вона лежала на відпочинку на Балі.
Відповідними знімками Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Анна Трінчер у мереживній білизні
На офіційній сторінці співачки в Instagram з’явилися пікантні фотографії, на яких вона показала себе у дуже відвертому вигляді. На знімках Анна продемонструвала своє напівоголене тіло в мереживній білизні та показала, як вона їсть екзотичний фрукт.
Ці фотографії українська артистка зробила під час відпочинку на Балі, куди вони не так давно полетіла. До того ж, Анна зазначила, що їй дуже подобається бачити себе у такому вигляді.
"Приємно бачити себе такою. Такою, як бачить мене вона @kat.rionna. Всі, хто планують на Балі і не зроблять фотосесію у моєї любої Каторіни, будуть дуріанами", — написала Анна Трінчер.
Коментарі підписників Анни Трінчер
Побачивши співачку в такому відвертому вигляді, користувачі мережі Instagram не змогли пройти повз і почали коментувати фотографії Анни Трінчер.
- Ви прекрасні. Кожна з нас може і має полюбити себе такою, як є. Ми живемо у прекрасний час, повний корисної інформації та вчителів
- Гарний настрій, гарні світлини, цікаві локації для фото, приємно на Вас дивитися
- Я просто в захваті від тебе, ти така мила, добра, гарна, як промінчик сонця
- Ваууу, яка неймовірна та гарна, ну просто вогонь, ти найкраща, добра та щира, бажаю тобі успіху у всьому і бути щасливою завжди, ти — промінчик сонечка, який дуже яскраво світить
Анна Трінчер на відпочинку на Балі
Молода українська артистка нещодавно полетіла на Балі, щоб відновити там свої сили. Як зазначила сама Анна Трінчер, ця відпустка потрібна їй для того, щоб духовно відпочити. У перший же день співачка показала, як вона у навушниках займається медитацією біля басейну.
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