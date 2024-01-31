Анна Трінчер вразила українців новими фото у мереживній білизні

Співачка Анна Трінчер на обкладинці січневого плейліста Equal Україна на Spotify. Фото: Instagram Анни Трінчер

Молода українська виконавиця, акторка і блогерка Анна Трінчер поділилася відвертими знімками. На фотографіях відома співачка показала себе у мереживній білизні білого кольору, в якій вона лежала на відпочинку на Балі.

Відповідними знімками Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Анна Трінчер у мереживній білизні

На офіційній сторінці співачки в Instagram з’явилися пікантні фотографії, на яких вона показала себе у дуже відвертому вигляді. На знімках Анна продемонструвала своє напівоголене тіло в мереживній білизні та показала, як вона їсть екзотичний фрукт.

Щаслива Анна Трінчер на фотосесії. Фото: Instagram Анни Трінчер

Анна Трінчер з екзотичним фруктом на Балі. Фото: Instagram Анни Трінчер

Ці фотографії українська артистка зробила під час відпочинку на Балі, куди вони не так давно полетіла. До того ж, Анна зазначила, що їй дуже подобається бачити себе у такому вигляді.

"Приємно бачити себе такою. Такою, як бачить мене вона @kat.rionna. Всі, хто планують на Балі і не зроблять фотосесію у моєї любої Каторіни, будуть дуріанами", — написала Анна Трінчер.

Фотосесія Анни Трінчер з відпочинку на Балі. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників Анни Трінчер

Побачивши співачку в такому відвертому вигляді, користувачі мережі Instagram не змогли пройти повз і почали коментувати фотографії Анни Трінчер.

Ви прекрасні. Кожна з нас може і має полюбити себе такою, як є. Ми живемо у прекрасний час, повний корисної інформації та вчителів

Гарний настрій, гарні світлини, цікаві локації для фото, приємно на Вас дивитися

Я просто в захваті від тебе, ти така мила, добра, гарна, як промінчик сонця

Ваууу, яка неймовірна та гарна, ну просто вогонь, ти найкраща, добра та щира, бажаю тобі успіху у всьому і бути щасливою завжди, ти — промінчик сонечка, який дуже яскраво світить

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Анна Трінчер на відпочинку на Балі

Молода українська артистка нещодавно полетіла на Балі, щоб відновити там свої сили. Як зазначила сама Анна Трінчер, ця відпустка потрібна їй для того, щоб духовно відпочити. У перший же день співачка показала, як вона у навушниках займається медитацією біля басейну.

Співачка Анна Трінчер під час медитації на Балі. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Анна Трінчер прокоментувала слова свого ексчоловіка щодо їхнього розлучення.

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