Анна Тринчер похвасталась пышными формами в откровенном купальнике

Тринчер в откровенном бикини показала Волошину, кого он потерял
Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер показала себя на отдыхе. Известная исполнительница продемонстрировала свое тело во всей красе в откровенном купальнике и поделилась своими успехами с пользователями сети.
Соответствующие фотографии Анна Тринчер разместила на своей странице в соцсети Instagram.
Откровенные фото Анны Тринчер
Украинская артистка поделилась фотографиями, где можно полностью рассмотреть ее тело. На снимках Анна Тринчер предстала в откровенном купальнике голубого цвета на фоне невероятной картины и поделилась своими успехами с публикой.
"Ну наконец-то! Первый купальный пост. А то подписчики уже запереживали! Поела, написала свою первую в жизни медитацию, помедитировала, заперло дыхание от невероятного заката, сфотографировалась. Как результат — закрыла вместе с Анитой сбор в 40 тысяч гривен на доустройство больницы для детей, которые проходят реабилитацию из-за войны! Вот засеяла карму называется!" — написала в описании под своими фотографиями Анна Тринчер.
Реакция сети на снимки Анны Тринчер
Когда подписчики украинской певицы увидели новые фотографии на ее странице в социальной сети Instagram, они сразу же отреагировали на них. В частности, люди начали высказывать свое мнение по поводу снимков в комментариях под ними.
- Красивая девочка, но уже такую грудь иметь немодно, все уменьшают, а вы почему-то увеличили, только навредили себе
- Боже, кого он потерял
- Если нет мозга, то хотя бы грудь сделаю и буду показывать
- Ты очень красивая, но одетая, "обнаженная баба ищет мужчину" — вот, как ты выглядишь
Анна Тринчер на отдыхе в Бали
На днях украинская артистка улетела на Бали отдыхать вместе со своей подругой. Там Анна Тринчер планирует восстановить себя, чтобы вернуться в Украину с новыми силами. Певица показала видео, на котором медитирует с подругой у бассейна.
Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер показала себя в неожиданном образе.
Раньше мы рассказывали о том, что украинская артистка Анна Тринчер показала седые волосы.
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