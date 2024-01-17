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Тринчер в откровенном бикини показала Волошину, кого он потерял

17 января 2024 17:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Анна Тринчер похвасталась пышными формами в откровенном купальнике
Украинская певица Анна Тринчер на фотосессии. Фото: Instagram Анны Тринчер
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер показала себя на отдыхе. Известная исполнительница продемонстрировала свое тело во всей красе в откровенном купальнике и поделилась своими успехами с пользователями сети.

Соответствующие фотографии Анна Тринчер разместила на своей странице в соцсети Instagram.

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Откровенные фото Анны Тринчер

Украинская артистка поделилась фотографиями, где можно полностью рассмотреть ее тело. На снимках Анна Тринчер предстала в откровенном купальнике голубого цвета на фоне невероятной картины и поделилась своими успехами с публикой.

Анна Тринчер
Фотосессия Анны Тринчер на Бали. Фото: Instagram Анны Тринчер

"Ну наконец-то! Первый купальный пост. А то подписчики уже запереживали! Поела, написала свою первую в жизни медитацию, помедитировала, заперло дыхание от невероятного заката, сфотографировалась. Как результат — закрыла вместе с Анитой сбор в 40 тысяч гривен на доустройство больницы для детей, которые проходят реабилитацию из-за войны! Вот засеяла карму называется!" — написала в описании под своими фотографиями Анна Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Певица Анна Тринчер на Бали. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на снимки Анны Тринчер

Когда подписчики украинской певицы увидели новые фотографии на ее странице в социальной сети Instagram, они сразу же отреагировали на них. В частности, люди начали высказывать свое мнение по поводу снимков в комментариях под ними.

  • Красивая девочка, но уже такую грудь иметь немодно, все уменьшают, а вы почему-то увеличили, только навредили себе
  • Боже, кого он потерял
  • Если нет мозга, то хотя бы грудь сделаю и буду показывать
  • Ты очень красивая, но одетая, "обнаженная баба ищет мужчину" — вот, как ты выглядишь
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Анна Тринчер на отдыхе в Бали

На днях украинская артистка улетела на Бали отдыхать вместе со своей подругой. Там Анна Тринчер планирует восстановить себя, чтобы вернуться в Украину с новыми силами. Певица показала видео, на котором медитирует с подругой у бассейна.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Фото Анны Тринчер с отдыха на Бали. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер показала себя в неожиданном образе.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская артистка Анна Тринчер показала седые волосы.

Также мы сообщали о том, что певица и актриса Анна Тринчер откровенно рассказала о детской травме.

Александр Волошин
Анна Тринчер
шоу-бизнес
украинские звезды

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