Анна Трінчер похизувалася пишними формами у відвертому купальнику

Українська співачка Анна Трінчер на фотосесії. Фото: Instagram Анни Трінчер

Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер показала себе на відпочинку. Відома виконавиця продемонструвала своє тіло у всій красі у відвертому купальнику і поділилася своїми успіхами з користувачами мережі.

Відповідні фотографії Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Відверті фото Анни Трінчер

Українська артистка поділилася фотографіями, на яких можна повністю роздивитися її тіло. На знімках Анна Трінчер постала у відвертому купальнику блакитного кольору на тлі неймовірної картини і поділилася своїми успіхами з публікою.

Фотосесія Анни Трінчер на Балі. Фото: Instagram Анни Трінчер

"Ну нарешті! Перший купальний допис. А то підписники вже запереживали! Поїла, написала свою першу в житті медитацію, помедитувала, заперло дихання від неймовірного заходу сонця, сфотографувалась. Як результат — закрила разом з Анітою збір в 40 тисяч гривень на дооблаштування лікарні для дітей, які проходять реабілітацію через війну! Оце засіяла карму називається!" — написала в описі під своїми світлинами Анна Трінчер.

Співачка Анна Трінчер на Балі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на знімки Анни Трінчер

Коли підписники української співачки побачили нові фотографії на її сторінці в соціальній мережі Instagram, вони одразу ж на них відреагували. Зокрема, люди почали висловлювати свою думку стосовно знімків у коментарях під ними.

Гарна дівчинка, але вже такі груди мати немодно, всі зменшують, а ви чомусь збільшили, тільки нашкодили собі

Боже, кого він втратив

Як немає мозку, то хоча б груди зроблю і показуватиму

Ти дуже гарна, але одягнена, "оголена баба шукає чоловіка" — ось, який ти вигляд маєш

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Анна Трінчер на відпочинку на Балі

Днями українська артистка полетіла на Балі відпочивати разом зі своєю подругою. Там Анна Трінчер планує відновити себе, щоб повернутися до України з новими силами. Співачка показала відео, на якому медитує з подругою біля басейну.

Кадри Анни Трінчер з відпочинку на Балі. Фото: скриншот з Instagram

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