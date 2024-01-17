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Трінчер у відвертому бікіні показала Волошину, кого він втратив

17 січня 2024 17:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Анна Трінчер похизувалася пишними формами у відвертому купальнику
Українська співачка Анна Трінчер на фотосесії. Фото: Instagram Анни Трінчер
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер показала себе на відпочинку. Відома виконавиця продемонструвала своє тіло у всій красі у відвертому купальнику і поділилася своїми успіхами з користувачами мережі.

Відповідні фотографії Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Відверті фото Анни Трінчер

Українська артистка поділилася фотографіями, на яких можна повністю роздивитися її тіло. На знімках Анна Трінчер постала у відвертому купальнику блакитного кольору на тлі неймовірної картини і поділилася своїми успіхами з публікою.

Анна Тринчер
Фотосесія Анни Трінчер на Балі. Фото: Instagram Анни Трінчер

"Ну нарешті! Перший купальний допис. А то підписники вже запереживали! Поїла, написала свою першу в житті медитацію, помедитувала, заперло дихання від неймовірного заходу сонця, сфотографувалась. Як результат — закрила разом з Анітою збір в 40 тисяч гривень на дооблаштування лікарні для дітей, які проходять реабілітацію через війну! Оце засіяла карму називається!" — написала в описі під своїми світлинами Анна Трінчер.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Співачка Анна Трінчер на Балі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на знімки Анни Трінчер

Коли підписники української співачки побачили нові фотографії на її сторінці в соціальній мережі Instagram, вони одразу ж на них відреагували. Зокрема, люди почали висловлювати свою думку стосовно знімків у коментарях під ними.

  • Гарна дівчинка, але вже такі груди мати немодно, всі зменшують, а ви чомусь збільшили, тільки нашкодили собі
  • Боже, кого він втратив
  • Як немає мозку, то хоча б груди зроблю і показуватиму
  • Ти дуже гарна, але одягнена, "оголена баба шукає чоловіка" — ось, який ти вигляд маєш
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Анна Трінчер на відпочинку на Балі

Днями українська артистка полетіла на Балі відпочивати разом зі своєю подругою. Там Анна Трінчер планує відновити себе, щоб повернутися до України з новими силами. Співачка показала відео, на якому медитує з подругою біля басейну. 

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Кадри Анни Трінчер з відпочинку на Балі. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Анна Трінчер показала себе у неочікуваному образі. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Анна Трінчер показала сиве волосся.

Також ми повідомляли про те, що співачка і акторка Анна Трінчер відверто розповіла про дитячу травму. 

Олександр Волошин
Анна Трінчер
шоу-бізнес
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