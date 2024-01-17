Анна Трінчер похизувалася пишними формами у відвертому купальнику

Трінчер у відвертому бікіні показала Волошину, кого він втратив
Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер показала себе на відпочинку. Відома виконавиця продемонструвала своє тіло у всій красі у відвертому купальнику і поділилася своїми успіхами з користувачами мережі.
Відповідні фотографії Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Відверті фото Анни Трінчер
Українська артистка поділилася фотографіями, на яких можна повністю роздивитися її тіло. На знімках Анна Трінчер постала у відвертому купальнику блакитного кольору на тлі неймовірної картини і поділилася своїми успіхами з публікою.
"Ну нарешті! Перший купальний допис. А то підписники вже запереживали! Поїла, написала свою першу в житті медитацію, помедитувала, заперло дихання від неймовірного заходу сонця, сфотографувалась. Як результат — закрила разом з Анітою збір в 40 тисяч гривень на дооблаштування лікарні для дітей, які проходять реабілітацію через війну! Оце засіяла карму називається!" — написала в описі під своїми світлинами Анна Трінчер.
Реакція мережі на знімки Анни Трінчер
Коли підписники української співачки побачили нові фотографії на її сторінці в соціальній мережі Instagram, вони одразу ж на них відреагували. Зокрема, люди почали висловлювати свою думку стосовно знімків у коментарях під ними.
- Гарна дівчинка, але вже такі груди мати немодно, всі зменшують, а ви чомусь збільшили, тільки нашкодили собі
- Боже, кого він втратив
- Як немає мозку, то хоча б груди зроблю і показуватиму
- Ти дуже гарна, але одягнена, "оголена баба шукає чоловіка" — ось, який ти вигляд маєш
Анна Трінчер на відпочинку на Балі
Днями українська артистка полетіла на Балі відпочивати разом зі своєю подругою. Там Анна Трінчер планує відновити себе, щоб повернутися до України з новими силами. Співачка показала відео, на якому медитує з подругою біля басейну.
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