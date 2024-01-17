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Этим двум знакам Зодиака сегодня лучше не есть мясо — почему

17 января 2024 05:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Каким знакам Зодиака лучше не употреблять сегодня мясо — астрологи объяснили, почему
Мужчина, который употребляет жареное мясо. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Некоторым зодиакальным знакам сегодня следует быть осторожными в вопросах еды, особенно, при потреблении мяса. Астрологи объяснили, каким двум знакам Зодиака следует отказаться или, хотя бы, сократить количество потребления этого продукта из-за больших рисков возникновения проблем.

Новини.LIVE рассказывает, о каких знаках Зодиака идет речь в этом случае.

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В целом, мясо полезно для человека, ведь в нем содержится большое количество белка, который, в свою очередь, помогает контролировать вес и улучшает обмен веществ. К тому же, этот продукт имеет в своем составе витамины группы В, фосфор, цинк и железо.

Мужчина, ест мясо в заведении
Мужчина, который ест мясо в заведении. Фото: Freepik

Однако, сегодня его лучше не употреблять представителям двух знаков Зодиака. Астрологи рассказали, кому следует уменьшить количество потребления этого продукта.

Каким знакам Зодиака сегодня лучше отказаться от мяса

Рак

Сегодня людям, родившимся под этим зодиакальным знаком, лучше сократить количество употребления мяса. Особенно, это касается именно красного мяса. Дело в том, что в состав такого продукта, особенно необработанного, входят опасные компоненты.

Именно эти ингредиенты могут увеличить риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Более того, красное мясо может спровоцировать даже возникновение онкологического заболевания. Поэтому, если в рационе Рака много такого мяса, от него лучше сегодня отказаться.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Times of India

Весы

Астрологи говорят, что представителям этого знака Зодиака лучше сегодня сократить количество потребления мяса. По их словам, отказ от этого продукта будет полезен не только самим людям, но даже нашей планете.

Впрочем, в целом на состояние здоровья Весам сегодня не придется жаловаться, ведь все будет хорошо. Но, что касается мяса, то лучше его в этот день есть поменьше, ведь это может плохо повлиять на состояние здоровья Весов.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Times of India

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака удастся улучшить свое финансовое положение в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака рискуют потерять деньги в начале 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут вернуть своих бывших в 2024 году.

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