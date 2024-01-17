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Цим двом знакам Зодіаку сьогодні краще не їсти м'ясо — чому

17 січня 2024 05:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яким знакам Зодіаку краще не вживати сьогодні м'ясо — астрологи пояснили, чому
Чоловік, який вживає смажене м'ясо. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Деяким зодіакальним знакам сьогодні варто бути обережними у питаннях вживання їжі, особливо, при споживанні м’яса. Астрологи пояснили, яким двом знакам Зодіаку варто відмовитися або, хоча б, скоротити кількість споживання цього продукту через великі ризики виникнення проблем.

Новини.LIVE розповідає, про яких знаків Зодіаку йдеться у цьому випадку.

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В цілому, м’ясо є корисним для людини, адже в ньому міститься велика кількість білка, який, в свою чергу, допомагає контролювати вагу і покращує обмін речовин. До того ж, цей продукт має у своєму складі вітаміни групи В, фосфор, цинк і залізо.

Мужчина, который ест мясо в заведении
Чоловік, який їсть м'ясо в закладі. Фото: Freepik

Проте, сьогодні його краще не вживати представникам двох знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, кому саме слід зменшити кількість споживання цього продукту. 

Яким знакам Зодіаку сьогодні краще відмовитися від м’яса

Рак

Сьогодні людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, краще скоротити кількість вживання м’яса. Особливо, це стосується саме червоного м’яса. Справа в тому, що до складу такого продукту, особливо, необробленого, входять небезпечні компоненти.

Саме ці інгредієнти можуть підвищити ризик виникнення проблем із серцем і сосудами. Більш того, червоне м’ясо може навіть спровокувати виникнення онкологічного захворювання. Тому, якщо в раціоні Раку є багато такого м’яса, від нього краще сьогодні відмовитися.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Times of India

Терези

Астрологи кажуть, що представникам цього знаку Зодіаку краще сьогодні скоротити кількість споживання м’яса. За їхніми словами, відмова від цього продукту буде корисним не тільки для самих людей, а й навіть для нашої планети.

Втім, в цілому на стан здоров’я Терезам сьогодні не доведеться скаржитися, адже все буде добре. Але, що стосується м’яса, то краще його в цей день їсти поменше, адже це може погано вплинути на стан здоров’я Терезів.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Times of India

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку вдасться покращити своє фінансове становище в 2024 році.

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гороскоп
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Астрологія
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