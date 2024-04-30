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В личной жизни этих трех знаков Зодиака сегодня возникнут трудности

30 апреля 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Три знака Зодиака сегодня будут несчастливыми в любви
Два влюбленных человека, которые ссорятся. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня в личной жизни представителей некоторых знаков зодиакального созвездия возникнут определенные трудности. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в этот день могут ощутить недоразумения с любимыми людьми и ухудшение любовных отношений.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Дева

Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, могут сегодня испытывать неудачу в отношениях, которая приведет их в отчаяние. Однако, астрологи советуют не расстраиваться, если отношения со второй половинкой уже далеко не такие, как раньше.

Сегодня представители этого знака зодиакального созвездия могут принять судьбоносные решения, которые не всегда обрадуют их любимых людей.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Весы

Сегодня на пути людей, родившихся в период с 23 сентября по 22 октября, могут возникнуть противоречия. Астрологи говорят, что это связано с личной жизнью, а именно — с любимым человеком, который очень удивит представителей Весов.

В этот день вторая половинка может неожиданно проявить себя с далеко не лучшей стороны или, наоборот, окажется более смелой. Возлюбленный человек Весов может также оказаться изобретательным там, где они совсем не ожидали.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Pinterest

Козерог

В этот день астрологи рекомендуют представителям Козерога направить все свои силы на собственные интересы. К сожалению, людям под этим знаком Зодиака не удастся сегодня угодить своим вторым половинкам, что плохо повлияет на их любовные отношения.

Астрологи советуют представителям этого знака зодиакального созвездия сегодня игнорировать желание стать полезными и посвятить больше времени самим себе.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, с какими знаками Зодиака Близнецы могут создать крепкий и счастливый союз.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака больше подходят людям под знаком Тельца.

Также мы сообщали о том, с какими знаками Зодиака Овны имеют высокую совместимость.

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