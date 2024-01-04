Ведущий 1+1 Попов влез в большой долг — речь идет о тысячах долларов

Ведущий Александр Попов на интервью Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский актер и ведущий программы "Сніданок.Вихідний" Александр Попов раскрыл некоторые личные подробности из своей жизни. Оказывается, у телеведущего есть серьезный долг на немаленькую сумму, которую он пытается отдать.

Об этом Александр Попов рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

Читайте также:

Что известно о большом долге Александра Попова

Украинский телеведущий рассказал, что ему сейчас не хватает для полного счастья. По его словам, он очень хочет отдать долг, сумма которого — достаточно большая. Александр Попов отметил, что сейчас он пытается собрать деньги за квартиру.

"Долг 25 тысяч долларов за квартиру. Мы продаем квартиру, мы собираем деньги, я беру в долг. "Сніданок" закончился, а я 25 тысяч долларов у людей в долг взял на полгода. Если в какой-то момент я приду со сломанными коленными суставами… Мы перекроем часть маминой квартиры, часть придется заработать", — говорит Александр Попов.

Ведущий Александр Попов на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Актер отметил, что всегда думает заранее прежде, чем брать что-то взаймы, а вообще он не очень любит брать у кого-то деньги и кредиты. Он также говорит, что кредит он брал всего один раз много лет назад, а в банке у него вообще кредитный лимит — нуль.

"Я просчитываю, что я могу продать, чем я могу перекрыться. Я вообще не люблю брать взаймы, у меня кредитов никогда не было. У меня однажды был кредит на телефон в 2003-2004 году, и это для меня было так тяжело "У меня в Monobank кредитный лимит — нуль. Для меня влезать в это — очень тяжело", — также добавил украинский ведущий.

Закрытие проекта "Сніданок.Вихідний" на 1+1

Недавно стало известно о том, что утренний проект "Сніданок.Вихідний", который выходил на канале "1+1", прекращает свое существование. Проект, который развлекал украинцев семь лет, вела Валентина Хамайко, Александр Попов, а позже — Игорь Цыганик.

Игорь Цыганик, Валентина Хамайко и Александр Попов в шоу "Сніданок.Вихідний". Фото: Instagram "Сніданок"

"Мы очень благодарны всей творческой команде и ведущим "Сніданку.Вихідний" за прекрасные субботние и воскресные утра, которые мы провели вместе. Тем не менее, турбулентное время диктует нам необходимость быть гибкими, принимать порой сложные решения. Но мы не прощаемся со зрителями и надеюсь встретимся в новых форматах", — высказался генеральный продюсер канала "1+1 Украина" Максим Кривицкий.

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Слава Демин высказался об интервью певицы Светланы Лободы.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Сергей Притула признался, устал ли он от войны.

Также мы сообщали о том, что ведущий и блогер Никита Добрынин вспомнил о своей работе в России.