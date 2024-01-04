Ведучий 1+1 Попов вліз у великий борг — йдеться про тисячі доларів

Ведучий Олександр Попов на інтерв'ю Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український актор і ведучий програми "Сніданок.Вихідний" Олександр Попов розкрив деякі особисті подробиці зі свого життя. Виявляється, у телеведучого є серйозний борг на немаленьку суму, який він намагається віддати.

Про це Олександр Попов розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Український телеведучий розповів про те, чого йому зараз не вистачає для повного щастя. За його словами, він дуже хоче віддати борг, сума якого — досить велика. Олександр Попов зазначив, що зараз він намагається зібрати гроші за квартиру.

"Борг 25 тисяч доларів за квартиру. Ми продаємо квартиру, ми збираємо гроші, я беру в борг. "Сніданок" закінчився, а я 25 тисяч доларів у людей в борг взяв на пів року. Якщо в якийсь момент я прийду зі зламаними колінними суглобами… Ми перекриємо частину маминою квартирою, частину доведеться заробити", — каже Олександр Попов.

Ведучий Олександр Попов на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Актор зазначив, що завжди думає наперед перш, ніж брати щось у борг, а взагалі він не дуже любить брати в когось гроші та кредити. Він також каже, що кредит він брав лише один раз багато років тому, а в банку в нього взагалі кредитний ліміт — нуль.

"Я прораховую, що я можу продати, чим я можу перекритися. Я взагалі не люблю брати в борг, у мене кредитів ніколи не було. У мене один раз був кредит на телефон в 2003-2004 році, і це для мене було так важко. У мене в Monobank кредитний ліміт — нуль. Для мене влазити в це — дуже важко", — також додав український ведучий.

Закриття проєкту "Сніданок.Вихідний" на 1+1

Нещодавно стало відомо про те, що ранковий проєкт "Сніданок.Вихідний", який виходив на каналі "1+1", припиняє своє існування. Проєкт, який розважав українців протягом семи років, вела Валентина Хамайко, Олександр Попов, а пізніше — Ігор Циганик.

Ігор Циганик, Валентина Хамайко і Олександр Попов у шоу "Сніданок. Вихідний". Фото: Instagram "Сніданок"

"Ми дуже вдячні усій творчій команді та ведучим "Сніданку. Вихідний" за чудові суботні та недільні ранки, які ми провели разом. Проте, турбулентний час диктує нам необхідність бути гнучкими, приймати часом складні рішення. Але ми не прощаємось із глядачами та сподіваюсь зустрінемось у нових форматах", — висловився генеральний продюсер каналу "1+1 Україна" Максим Кривицький.

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