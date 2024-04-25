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Пасха-2024 — какие знаки Зодиака превратятся в настоящих демонов в этот праздник

25 апреля 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на Пасху 2024 — три знака Зодиака, от которых нужно держаться подальше
Мужчина, поднявший руку на женщину. Фото: Hindustan Times
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Вскоре Пасха, поэтому пора узнать все моменты, которые с ней связаны, в частности, и гороскоп. Астрологи рассказали, представителей каких знаков Зодиака следует опасаться в период этого светлого праздника, ведь у них будут большие проблемы.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые будут иметь проблемы на Пасху

Овен

В светлый праздник Пасхи представители этого зодиакального знака могут получить проблемы из-за чрезмерной импульсивности и невозможности быть терпеливыми. Люди, родившиеся под этим знаком, могут захотеть действовать быстро, не задумываясь о последствиях.

Астрологи советуют людям, рожденным в период с 21 марта по 30 апреля, стараться быть спокойными и принимать решения, не торопясь. Особенно это касается каких-то семейных планов или финансового положения.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Люди под этим знаком Зодиака, которым важно проводить больше времени с семьей и сохранять традиции, на Пасху могут ощутить большее давление на эмоциональную систему. Астрологи советуют им заботиться о своем эмоциональном благополучии в этот период.

К тому же, астрологи рекомендуют представителям Рака не сильно вовлекаться в семейные ссоры или напряженные ситуации.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

На Пасху представителям этого знака может быть трудно найти баланс между тем, что лично они хотят, и тем, чего от них ожидают окружающие. В праздничный период Весы захотят больше удовлетворить других или угодить окружающим, из-за чего могут испытывать стресс.

Астрологи советуют выделять больше времени на самих себя, чтобы удовлетворять собственные потребности.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака до конца весны могут подняться по карьерной лестнице.

Раньше мы рассказывали о том, с какими знаками Зодиака Овны будут самыми счастливыми.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака считаются наиболее упрямыми среди всех.

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