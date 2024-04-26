Почему на Пасху освящают куличи и яйца — какие продукты нельзя класть в корзину

Пасха-2024 — откуда взялась традиция освящать куличи и писанки
На Пасху украинцы по традиции идут в церковь и освящают куличи с яйцами и другими продуктами в корзине, но мало кто знает, откуда взялся этот обычай. Следует знать, зачем люди в храмах выстраиваются в очередь, чтобы освятить свои писанки и куличи.
Новини.LIVE рассказывает об этой традиции.
Зачем украинцы освящают куличи и писанки на Пасху
Церковные служители отметили, что основой празднования Пасхи считается сама служба в честь Воскресения Христова, а не лежащие в корзине продукты питания. Они говорят, что еда является только дополнением этого светлого праздника Пасхи.
Однако, важно понимать, что корзину, в которую люди обычно кладут куличи, писанки, колбасы, сыры и т.д., освящают для того, чтобы благословить продукты питания в нем. Однако, эти продукты можно есть только после завершения поста, поэтому не нужно класть туда много пищи.
К тому же, нельзя выбрасывать продукты питания, которые вы освятили в церкви. Эту еду нужно съесть за столом с утра, а также поделиться ею с близкими, друзьями и соседями.
Что категорически нельзя освящать на Пасху
Следует отметить, что далеко не все продукты и предметы можно класть в корзину и идти с ними в церковь. Список таких запрещенных для освящения продуктов и предметов включает:
- Кровянка и другие продукты, сделанные из животной крови
- Алкогольные напитки, в частности, всем известный кагор, который можно использовать только на службах
- Нож, хотя многие считают, что освященную пищу нужно резать освященным ножом
- Фрукты и овощи, которые категорически нельзя употреблять во время Великого поста
Напомним, мы писали о том, какую еду нужно приготовить на праздничный стол на Пасху.
Раньше мы рассказывали о том, сколько в Украине в 2024 году нужно отдать за Пасхальную корзину.
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