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Пасха-2024 — откуда взялась традиция освящать куличи и писанки

26 апреля 2024 20:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Почему на Пасху освящают куличи и яйца — какие продукты нельзя класть в корзину
Верующие, которые освящают Пасхальные корзины в церкви. Фото: Expertexpro
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На Пасху украинцы по традиции идут в церковь и освящают куличи с яйцами и другими продуктами в корзине, но мало кто знает, откуда взялся этот обычай. Следует знать, зачем люди в храмах выстраиваются в очередь, чтобы освятить свои писанки и куличи.

Новини.LIVE рассказывает об этой традиции.

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Зачем украинцы освящают куличи и писанки на Пасху

Церковные служители отметили, что основой празднования Пасхи считается сама служба в честь Воскресения Христова, а не лежащие в корзине продукты питания. Они говорят, что еда является только дополнением этого светлого праздника Пасхи.

Однако, важно понимать, что корзину, в которую люди обычно кладут куличи, писанки, колбасы, сыры и т.д., освящают для того, чтобы благословить продукты питания в нем. Однако, эти продукты можно есть только после завершения поста, поэтому не нужно класть туда много пищи.

Богослужение с освящением корзин на Пасху
Богослужение с освящением корзин на Пасху. Фото: Pinterest

К тому же, нельзя выбрасывать продукты питания, которые вы освятили в церкви. Эту еду нужно съесть за столом с утра, а также поделиться ею с близкими, друзьями и соседями.

Что категорически нельзя освящать на Пасху

Следует отметить, что далеко не все продукты и предметы можно класть в корзину и идти с ними в церковь. Список таких запрещенных для освящения продуктов и предметов включает:

  • Кровянка и другие продукты, сделанные из животной крови
  • Алкогольные напитки, в частности, всем известный кагор, который можно использовать только на службах
  • Нож, хотя многие считают, что освященную пищу нужно резать освященным ножом
  • Фрукты и овощи, которые категорически нельзя употреблять во время Великого поста
Продукты питания в Пасхальном корзине
Продукты питания в Пасхальной корзине. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какую еду нужно приготовить на праздничный стол на Пасху.

Раньше мы рассказывали о том, сколько в Украине в 2024 году нужно отдать за Пасхальную корзину.

Также мы сообщали о том, получат ли украинцы дополнительные выходные на Пасху в 2024 году.

праздники
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Пасха-2024

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