Чому на Великдень освячують паски і яйця — які продукти не можна класти до кошику

Віряни, які освячують Великодні кошики в церкві. Фото: Expertexpro

На Великдень українці за традицією йдуть до церкви і освячують паски з яйцями та іншими продуктами у кошику, але мало хто знає, звідки взявся цей звичай. Варто знати, навіщо люди в храмах вишикуються в чергу, щоб освятити свої писанки і паски.

Новини.LIVE розповідає про цю традицію.

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Навіщо українці освячують паски і писанки на Великдень

Церковні служителі наголосили, що основою святкування Великодня вважається сама служба на честь Воскресіння Христового, а не продукти харчування, які лежать у кошику. Вони кажуть, що їжа є лише доповненням цього світлого свята Великодня.

Проте, важливо розуміти, що кошик, до якого люди зазвичай кладуть паски, писанки, ковбаси, сири тощо, освячують для того, щоб благословити продукти харчування в ньому. Однак, ці продукти можна їсти лише після завершення посту, тому не потрібно класти туди багато їжі.

Богослужіння з освяченням кошиків на Великдень. Фото: Pinterest

До того ж, не можна викидати продукти харчування, які ви освятили в церкві. Цю їжу потрібно з’їсти за столом зранку, а також поділитися нею з близькими, друзями та сусідами.

Що категорично не можна освячувати на Великдень

Варто зазначити, що далеко не всі продукти і предмети можна класти до кошику і йти з ними до церкви. До списку таких заборонених для освячення продуктів і предметів входить:

Кров’янка та інші продукти, які зроблені з тваринної крові

Алкогольні напої, зокрема, всім відомий кагор, який можна лише використовувати на службах

Ніж, хоча багато хто вважає, що освячену їжу потрібно різати освяченим ножем

Фрукти та овочі, які категорично не можна вживати під час Великого посту

Продукти харчування у Великодньому кошику. Фото: Pinterest

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