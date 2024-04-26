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Великдень-2024 — звідки взялася традиція освячувати паски і писанки

26 квітня 2024 20:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чому на Великдень освячують паски і яйця — які продукти не можна класти до кошику
Віряни, які освячують Великодні кошики в церкві. Фото: Expertexpro
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На Великдень українці за традицією йдуть до церкви і освячують паски з яйцями та іншими продуктами у кошику, але мало хто знає, звідки взявся цей звичай. Варто знати, навіщо люди в храмах вишикуються в чергу, щоб освятити свої писанки і паски.

Новини.LIVE розповідає про цю традицію.

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Навіщо українці освячують паски і писанки на Великдень

Церковні служителі наголосили, що основою святкування Великодня вважається сама служба на честь Воскресіння Христового, а не продукти харчування, які лежать у кошику. Вони кажуть, що їжа є лише доповненням цього світлого свята Великодня.

Проте, важливо розуміти, що кошик, до якого люди зазвичай кладуть паски, писанки, ковбаси, сири тощо, освячують для того, щоб благословити продукти харчування в ньому. Однак, ці продукти можна їсти лише після завершення посту, тому не потрібно класти туди багато їжі.

Богослужение с освящением корзин на Пасху
Богослужіння з освяченням кошиків на Великдень. Фото: Pinterest

До того ж, не можна викидати продукти харчування, які ви освятили в церкві. Цю їжу потрібно з’їсти за столом зранку, а також поділитися нею з близькими, друзями та сусідами.

Що категорично не можна освячувати на Великдень

Варто зазначити, що далеко не всі продукти і предмети можна класти до кошику і йти з ними до церкви. До списку таких заборонених для освячення продуктів і предметів входить:

  • Кров’янка та інші продукти, які зроблені з тваринної крові
  • Алкогольні напої, зокрема, всім відомий кагор, який можна лише використовувати на службах
  • Ніж, хоча багато хто вважає, що освячену їжу потрібно різати освяченим ножем
  • Фрукти та овочі, які категорично не можна вживати під час Великого посту
Продукты питания в Пасхальной корзине
Продукти харчування у Великодньому кошику. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, яку їжу потрібно приготувати на святковий стіл на Великдень. 

Раніше ми розповідали про те, скільки в Україні в 2024 році потрібно віддати за Великодній кошик. 

Також ми повідомляли про те, чи отримають українці додаткові вихідні на Великдень у 2024 році.

свята
традиції
церква
Великдень-2024

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