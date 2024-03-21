Когда весенние каникулы в Украине 2024 — дата начала и сколько будут продолжаться

Весенние каникулы у украинских школьников. Фото: Вечірній Київ

Третий год украинские школьники вынуждены учиться в условиях полномасштабной войны из-за вторжения России. В связи с этим продолжительность учебного года и графики каникул могут изменяться.

Когда в Украине начнутся весенние каникулы в 2024 году и сколько они будут длиться, рассказываем в материале.

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Как известно, учебный год 2023-2024 традиционно начался 1 сентября 2023 года. Однако было принято решение увеличить его продолжительность на месяц, то есть до 28 июня 2024 года. Это сделали с целью дать детям возможность получить все знания, которые они могли пропустить из-за боевых действий и блекаутов. Последние звонки, по плану, должны состояться 31 мая.

Весенние каникулы — дата, продолжительность, нюансы

Так, еще в начале учебного года Министерство образования и науки утвердило ориентировочные даты каникул.

В Киевской городской госадминистрации подтвердили, что даты каникул не будут менять. Но при этом во время каникул для школьников организуют компенсаторные занятия по разным предметам.

Таким образом, в большинстве украинских учебных заведениях весенние каникулы в 2024 году состоятся:

с 25 по 31 марта 2024 года.

До начала каникул образовательные заведения продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью.

Следует заметить, что в учебных заведениях, где зимние каникулы длились месяц, весенний отдых для учащихся и учениц не предусмотрен. Ведь за весь учебный год общая продолжительность каникул не может превышать 30 дней.

Украинские школьники на уроке. Фото: shpalta.media

В то же время стоит отметить, что в частных школах чаще каникулы отличаются, поэтому следует узнать график у администрации школы или на сайте учебного заведения.

Важно: каждая школа и городская администрация могут самостоятельно устанавливать графики обучения и каникул.

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