Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Весенние каникулы 2024 — когда и сколько будут отдыхать украинские школьники arrow

Весенние каникулы 2024 — когда и сколько будут отдыхать украинские школьники

21 марта 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда весенние каникулы в Украине 2024 — дата начала и сколько будут продолжаться
Весенние каникулы у украинских школьников. Фото: Вечірній Київ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Третий год украинские школьники вынуждены учиться в условиях полномасштабной войны из-за вторжения России. В связи с этим продолжительность учебного года и графики каникул могут изменяться.

Когда в Украине начнутся весенние каникулы в 2024 году и сколько они будут длиться, рассказываем в материале.

Читайте также:

Общая информация про учебный год 

Как известно, учебный год 2023-2024 традиционно начался 1 сентября 2023 года. Однако было принято решение увеличить его продолжительность на месяц, то есть до 28 июня 2024 года. Это сделали с целью дать детям возможность получить все знания, которые они могли пропустить из-за боевых действий и блекаутов. Последние звонки, по плану, должны состояться 31 мая.

Весенние каникулы — дата, продолжительность, нюансы

Так, еще в начале учебного года Министерство образования и науки утвердило ориентировочные даты каникул.

В Киевской городской госадминистрации подтвердили, что даты каникул не будут менять. Но при этом во время каникул для школьников организуют компенсаторные занятия по разным предметам.

Таким образом, в большинстве украинских учебных заведениях весенние каникулы в 2024 году состоятся:

  • с 25 по 31 марта 2024 года.

До начала каникул образовательные заведения продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью.

Следует заметить, что в учебных заведениях, где зимние каникулы длились месяц, весенний отдых для учащихся и учениц не предусмотрен. Ведь за весь учебный год общая продолжительность каникул не может превышать 30 дней.

 

Когда весенние каникулы в Украине 2024 — даты начала и сколько будут продолжаться
Украинские школьники на уроке. Фото: shpalta.media

В то же время стоит отметить, что в частных школах чаще каникулы отличаются, поэтому следует узнать график у администрации школы или на сайте учебного заведения.

Важно: каждая школа и городская администрация могут самостоятельно устанавливать графики обучения и каникул.

Ранее мы писали, что школьники Украины приглашаются на бесплатные курсы английского языка.

Также мы сообщали, когда украинцы переходят на летнее время в 2024 году и куда следует крутить стрелки.

Украина
каникулы
весна
даты
школьники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство