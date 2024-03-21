Коли весняні канікули в Україні 2024 — дата початку та скільки триватимуть

Весняні канікули в українських школярів. Фото: Вечірній Київ

Третій рік українські школярі вимушені навчатися в умовах повномасштабної війни через вторгнення Росії. У зв'язку з цим тривалість навчального року та графіки канікул можуть змінюватися.

Коли в Україні розпочнуться весняні канікули 2024 року та скільки вони триватимуть, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як відомо, навчальний рік 2023-2024 традиційно розпочався 1 вересня 2023 року. Проте було прийнято рішення збільшити його тривалість на місяць, тобто до 28 червня 2024 року. Це зробили з метою дати дітям можливість здобути всі знання, які могли пропустити через бойові дії та блекаути. Останні дзвоники, за планом, мають відбутися 31 травня.

Весняні канікули — дата, тривалість, нюанси

Так, ще на початку навчального року Міністерство освіти й науки затвердило орієнтовні дати канікул.

У Київській міській держадміністрації підтвердили, що дати канікул не змінюватимуть. Але при цьому під час канікул для школярів організують компенсаторні заняття з різних предметів.

Таким чином, у більшості українських навчальних закладах весняні канікули 2024 року відбудуться:

з 25 по 31 березня 2024 року.

До початку канікул освітні заклади продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах з огляду на безпекову ситуацію.

Варто зауважити, що у закладах освіти, де зимові канікули тривали місяць, весняний відпочинок для учнів і учениць не передбачений. Адже за весь навчальний рік загальна тривалість канікул не може перевищувати 30 днів.

Українські школярі на уроці. Фото: shpalta.media

Водночас варто зазначити, що у приватних школах найчастіше канікули відрізняються, тому варто дізнатися про графік в адміністрації школи чи на сайті навчального закладу.

Важливо: кожна школа та міська адміністрація можуть самостійно встановлювати графіки навчання та канікул.

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