Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Весняні канікули 2024 — коли та скільки відпочиватимуть українські школярі arrow

Весняні канікули 2024 — коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

21 березня 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли весняні канікули в Україні 2024 — дата початку та скільки триватимуть
Весняні канікули в українських школярів. Фото: Вечірній Київ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Третій рік українські школярі вимушені навчатися в умовах повномасштабної війни через вторгнення Росії. У зв'язку з цим тривалість навчального року та графіки канікул можуть змінюватися. 

Коли в Україні розпочнуться весняні канікули 2024 року та скільки вони триватимуть, розповідаємо далі в матеріалі. 

Читайте також:

Загальна інформація про навчальний рік

Як відомо, навчальний рік 2023-2024 традиційно розпочався 1 вересня 2023 року. Проте було прийнято рішення збільшити його тривалість на місяць, тобто до 28 червня 2024 року. Це зробили з метою дати дітям можливість здобути всі знання, які могли пропустити через бойові дії та блекаути. Останні дзвоники, за планом, мають відбутися 31 травня.

Весняні канікули — дата, тривалість, нюанси

Так, ще на початку навчального року Міністерство освіти й науки затвердило орієнтовні дати канікул.

У Київській міській держадміністрації підтвердили, що дати канікул не змінюватимуть. Але при цьому під час канікул для школярів організують компенсаторні заняття з різних предметів.

Таким чином, у більшості українських навчальних закладах весняні канікули 2024 року відбудуться:

  • з 25 по 31 березня 2024 року.

До початку канікул освітні заклади продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах з огляду на безпекову ситуацію. 

Варто зауважити, що у закладах освіти, де зимові канікули тривали місяць, весняний відпочинок для учнів і учениць не передбачений. Адже за весь навчальний рік загальна тривалість канікул не може перевищувати 30 днів.

 

Коли весняні канікули в Україні 2024 — дати початку та скільки триватимуть
Українські школярі на уроці. Фото: shpalta.media

Водночас варто зазначити, що у приватних школах найчастіше канікули відрізняються, тому варто дізнатися про графік в адміністрації школи чи на сайті навчального закладу. 

Важливо: кожна школа та міська адміністрація можуть самостійно встановлювати графіки навчання та канікул.

Раніше ми писали, що школярів України запрошують на безкоштовні курси англійської мови.

Також ми повідомляли, коли українці переходять на літній час 2024 року та куди слід крутити стрілки.

Україна
канікули
весна
дати
школярі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство