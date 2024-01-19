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От избытка оранжевого рябит в глазах — найдите морскую звезду среди рыбок

19 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: большинство не может найти морскую звезду за 10 секунд
На фото скрывается морская звезда. Рисунок: Getty Images / Svaga
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый может увидеть косяк рыб-клоунов. Но большинство не может заметить морскую звезду, спрятанную среди них за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Морская звезда"

Невидимая морская звезда скрывается среди косяка рыб, но только избранные смогут ее найти.

Подводная оптическая иллюзия гораздо сложнее, чем большинство людей представляет.

Эта головоломка была создана компанией Bright Side. На первый взгляд, фото заполнено рыбами-клоунами и крабами, но если вы присмотритесь поближе, то увидите, что там также плавает морская звезда.

Монохромная иллюзия делает эту головоломку особенно сложной. Она становится еще гораздо запутаннее, когда у зрителей есть всего 10 секунд, чтобы увидеть морскую звезду.

Однако, если вы готовы к вызову, возьмите таймер и проверьте, успеете ли найти морское существо вовремя.

Если возникнут проблемы с поиском морской звезды, сфокусируйте взгляд на правой стороне фотографии.

Когда кажется, что вы нашли ответ, проверьте его ниже.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кроликом среди сотни кошек за 10 секунд.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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