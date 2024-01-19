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Від надлишку помаранчевого рябить в очах — знайдіть морську зірку серед рибок

19 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: більшість не може знайти морську зірку за 10 секунд
На фото ховається морська зірка. Малюнок: Getty Images / Svaga
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кожен може побачити косяк риб-клоунів. Але більшість не може помітити морську зірку, заховану серед них за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Морська зірка"

Невидима морська зірка ховається серед косяка риб, але лише обрані зможуть її знайти.

Підводна оптична ілюзія набагато складніша, ніж більшість людей уявляє.

Ця головоломка була створена компанією Bright Side. На перший погляд, фото заповнене рибами-клоунами та крабами, але якщо ви придивитесь трохи ближче, то побачите, що там також плаває морська зірка.

Монохромна ілюзія робить цю головоломку особливо складною. Вона стає ще набагато заплутанішою, коли у глядачів є лише 10 секунд, щоб побачити морську зірку.

Проте, якщо ви готові до виклику, то візьміть таймер і перевірте, чи встигнете знайти морську істоту вчасно.

Якщо виникнуть проблеми з пошуком морської зірки, сфокусуйте погляд на правому боці фотографії.

Коли здається, що ви знайшли відповідь, перевірте її нижче.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти пончик на картинці з багатьма дрібними деталями та кролика серед сотні котів за 10 секунд.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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