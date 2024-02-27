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Крайне запутанная головоломка — только самые способные найдут собачку среди мишек

27 февраля 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка — только самые способные найдут собачку среди мишек
Видите собачку? Рисунок: The Sun.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Вы готовы разгадать одну из самых запутанных оптических иллюзий? Только уникум с внимательностью ястреба может разгадать эту невероятную задачу за 12 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

Оптическая головоломка "Собачка и мишки"

Крайне запутанная головоломка - только самые способные найдут собачку среди мишек - фото 1

Эта уникальная оптическая иллюзия показывает картину, полную плюшевых мишек. Но среди них скрывается собачка. Ваша цель найти ее как можно быстрее.

Немногие смогли справиться с этой сложной задачей. Но вы можете испытать свою удачу — у вас есть всего 12 секунд, чтобы разгадать ее.

Преимущества оптических иллюзий

  • Головоломки не только развлекают, но и показывают, как мозг человека интерпретирует визуальные данные.
  • Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.
  • Люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, заметно улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание, что может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в старшем возрасте.

Все еще не нашли собачку? Держите подсказку: ищите с правой стороны рисунка.

Правильный ответ

Крайне запутанная головоломка - только самые способные найдут собачку среди мишек - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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