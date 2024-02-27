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Вкрай заплутана головоломка — лише найздібніші знайдуть собачку серед ведмедиків

27 лютого 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка — лише найздібніші знайдуть собачку серед ведмедиків
Бачите собачку? Малюнок: The Sun.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ви готові розгадати одну з найбільш заплутаних оптичних ілюзій? Лише унікум з уважністю яструба може розгадати цю неймовірну задачу за 12 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

Оптична головоломка "Собачка і ведмедики"

Вкрай заплутана головоломка — лише найздібніші знайдуть собачку серед ведмедиків - фото 1

Ця унікальна оптична ілюзія показує картину, повну плюшевих ведмедиків. Але серед них ховається собачка. Ваша мета знайти її якнайшвидше.

Небагато людей змогли впоратися з цим складним завданням. Але ви можете випробувати свою удачу — у вас є лише 12 секунд, щоб розгадати її.

Переваги оптичних ілюзій

  • Головоломки не лише розважають, але й показують, як людський мозок інтерпретує візуальні дані.
  • Регулярно даючи мозку невелике тренування, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися та помічати деталі.
  • Люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, помітно покращують свої навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу, що може допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей у старшому віці.

Все ще не знайшли собачку? Тримайте підказку: шукайте з правого боку малюнка.

Правильна відповідь

Вкрай заплутана головоломка — лише найздібніші знайдуть собачку серед ведмедиків - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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