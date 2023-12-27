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Все о мастифах — какой характер, что со здоровьем и как кормить

27 декабря 2023 21:34
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Василиса Таран
Редактор
Что стоит знать о мастифах — характер, состояние здоровья и питание
Три собаки породы Мастиф. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Если вы хотите завести себе собаку породы Мастиф, вам следует знать определенные индивидуальные особенности этого животного. В частности, следует понимать характер этой породы, а также проблемы со здоровьем и способ кормления, чтобы потом с этим не было проблем.

Новини.LIVE рассказывает о собаке породы Мастиф.

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Какой характер у мастифа

Стоит отметить, что эта порода собак носит уравновешенный характер, любит членов своей семьи и хорошо охраняет свой дом. Что касается отношений с детьми, то с ними мастифы нежны и преданы. Но из-за большого размера мастиф может случайно нанести травмы маленьким детям, если те будут на его пути.

Именно поэтому мастифа лучше заводить семьям, где дети уже более-менее взрослые.

Собака породы Мастиф на траве
Собака породы Мастиф на траве. Фото: Pinterest

Какие могут быть проблемы со здоровьем у мастифа

Эта порода собак может страдать от различных заболеваний глаз, которые передаются по наследству. Кроме того, мастиф может иметь дисплазию тазобедренного сустава и локтя, что может сильно нарушить его подвижность и причинить серьезную боль.

Именно поэтому перед разведением лучше тщательно обследовать состояние бедер и глаз. Еще они могут иметь болезни мочевого пузыря и коленных связок, то есть, заболевание крестообразной связки.

Пес породы Мастиф на поводке
Пес породы Мастиф на поводке. Фото: Pinterest

Как правильно кормить мастифа

Не секрет, что собака этой породы имеет огромный аппетит из-за своего немаленького размера. Также мастифу требуется сбалансированный рацион питания, в состав которого входят разные витамины и минералы. Это нужно для того, чтобы удовлетворить потребности хрящей и суставов.

Кроме того, эта порода собак может страдать от вздутия и проблем с желудком. Именно поэтому их нужно кормить чаще, но маленькими порциями, чтобы снизить риск проблем.

Напомним, мы писали о том, подходит ли собака породы Кане-корсо для семьи, где есть дети.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно дрессировать собаку породы Английский кокер-спаниель.

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