Що варто знати про мастифів — характер, стан здоров'я і харчування

Три собаки породи Мастиф. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете завести собі собаку породи Мастиф, вам варто знати певні індивідуальні особливості цієї тварини. Зокрема, треба розуміти характер цієї породи, а також проблеми зі здоров’ям і спосіб годування, щоб потім із цим не було проблем.

Новини.LIVE розповідає про собаку породи Мастиф.

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Який характер у мастифа

Варто зазначити, що ця порода собак має врівноважений характер, любить членів своєї сім’ї і гарно охороняє свій дім. Що стосується стосунків із дітьми, то з ними мастифи ніжні та віддані. Але через великий розмір мастиф може випадково завдати травм маленьким дітям, якщо ті будуть на його шляху.

Саме через це мастифа краще заводити сім’ям, де діти вже більш-менш дорослі.

Собака породи Мастиф на траві. Фото: Pinterest

Які можуть бути проблеми зі здоров’ям у мастифа

Ця порода собак може страждати від різних хвороб очей, які передаються спадково. Крім того, мастиф може мати дисплазію кульшового суглоба та ліктя, що може сильно порушити його рухливість і завдати серйозного болю.

Саме тому перед розведенням краще ретельно обстежити стан стегон і очей. Ще вони можуть мати хвороби сечового міхура і колінних зв'язок, тобто, захворювання хрестоподібної зв'язки.

Пес породи Мастиф на повідку. Фото: Pinterest

Як правильно годувати мастифа

Не секрет, що собака цієї породи має величезний апетит через свій немаленький розмір. Також мастифу потрібен збалансований раціон харчування, до складу якого входять різні вітаміни і мінерали. Це потрібно для того, щоб задовольнити потреби хрящів і суглобів.

Крім того, ця порода собак може страждати від здуття і проблем зі шлунком. Саме тому їх потрібно годувати частіше, але маленькими порціями, щоб зменшити ризик проблем.

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