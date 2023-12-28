Как за 33 года изменились актеры фильма Красотка — такого не может быть

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме "Красотка". Фото: Pinterest

Казалось бы, ничего общего между представительницей древнейшей профессии и финансовым магнатом быть не может, но Гарри Маршалл доказал обратное в фильме "Красотка". С 1990 года, когда впервые вышла эта картина, ее актеры очень изменились, поэтому, если вам интересно, как именно, предлагаем посмотреть.

Новини.LIVE рассказывает, как за 33 года изменились актеры фильма "Красотка".

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Джулия Робертс

На момент начала съемок комедийной мелодрамы "Красотка" американской звезде, сыгравшей главную роль девушки по имени Вивьен, было всего 23 года. После премьеры фильма Джулия Робертс получила статус "звезда Голливуда" и стала одной из самых успешных актрис 1990-х и первой половины 2000-х годов.

Сегодня 56-летняя Джулия Робертс живет в собственном пентхаусе в Нью-Йорке и на ранчо в Тахо вместе со своей семьей. Актриса также имеет особняк в Малибу, кинокомпанию "Om Red Films" и является волонтером. Сейчас у нее есть муж, с которым она воспитывает двойню и сына.

Джулия Робертс в фильме "Красотка" и сегодня. Фото: Pinterest

Ричард Гир

Когда актера пригласили на съемки на роль мужчины по имени Эдвард Льюис, ему было уже 40 лет. В его карьере уже есть роли в таких фильмах, как:

В поисках мистера Гудбара

Дни жатвы

Американский жиголо

Офицер и джентльмен

Клуб Коттон

Первоначальный страх

Чикаго

Осень в Нью-Йорке

Хатико: самый верный друг

Сегодня актеру уже 74 года, у него четыре ребенка, которых воспитывает с публицисткой Алехандрой Сильвой.

Ричард Гир в "Красотке" и сегодня. Фото: Pinterest

Гектор Элизондо

Впервые актер появился на телевидении еще в 1963 году, а на момент съемок фильма "Красотка" ему было 54 года. Гектор сыграл роль менеджера отеля Барни Томпсона, который тепло отнесся к Вивьен. В его карьере уже насчитывается более 140 фильмов и сериалов.

Сегодня американскому актеру уже 87 лет, у него есть жена, с которой он воспитывает сына.

Гектор Элизондо в фильме "Красотка" и сейчас. Фото: La Voz del Interior

Лора Сан Джакомо

Американская актриса сыграла роль подруги главной героини, которая также является девушкой легкого поведения, по имени Кот Де Люк. Наибольший успех Лора Сан Джакомо получила после того, как сыграла в таких фильмах и сериалах, как:

Красотка

Журнал мод

Спасите Грейс

Морская полиция: спецотдел

Сегодня 61-летняя актриса замужем и имеет одного ребенка.

Лора Сан Джакомо в фильме "Красотка" и сегодня. Фото: Bright Side

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