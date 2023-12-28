Як за 33 роки змінилися актори фільму Красуня — такого не може бути

Річард Гір і Джулія Робертс у фільмі "Красуня". Фото: Pinterest

Здавалося б, нічого спільного між представницею найдавнішої професії і фінансовим магнатом бути не може, але Гаррі Маршалл довів зворотнє у фільмі "Красуня". З 1990 року, коли вперше вийшла ця картина, її актори дуже змінилися, тому, якщо вам цікаво, як саме, пропонуємо подивитися.

Новини.LIVE розповідає, як за 33 роки змінилися актори фільму "Красуня".

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Джулія Робертс

На момент початку зйомок комедійної мелодрами "Красуня" американській зірці, яка зіграла головну роль дівчини на ім’я Вів’єн, було лише 23 роки. Після прем’єри фільму Джулія Робертс отримала статус "зірка Голлівуду" і стала однією з найуспішніших акторок 1990-х і першої половини 2000-х років.

Сьогодні 56-річна Джулія Робертс живе у власному пентхаусі в Нью-Йорку та на ранчо в Тахо разом зі своєю сім’єю. Акторка також має особняк у Малібу, кінокомпанію "Om Red Films" і є волонтеркою. Зараз в неї є чоловік, з яким вона виховує двійню і сина.

Джулія Робертс у фільмі "Красуня" і сьогодні. Фото: Pinterest

Річард Гір

Коли актора запросили на зйомки на роль чоловіка на ім’я Едвард Льюїс, йому було вже 40 років. У його кар’єрі вже є ролі у таких фільмах, як:

У пошуках містера Гудбара

Дні жнив

Американський жиголо

Офіцер і джентльмен

Клуб Коттон

Первісний страх

Чикаго

Осінь у Нью-Йорку

Хатіко: найвірніший друг

Сьогодні акторові вже 74 роки, він має чотирьох дітей, яких виховує з публіцисткою Алехандрою Сільвою.

Річард Гір у "Красуні" та сьогодні. Фото: Pinterest

Гектор Елізондо

Вперше актор з’явився на телебаченні ще в 1963 році, а на момент зйомок фільму "Красуня" йому було 54 роки. Гектор зіграв роль менеджера готелю Барні Томпсона, який тепло поставився до Вів’єн. В його кар’єрі вже налічується понад 140 фільмів і серіалів.

Сьогодні американському акторові вже 87 років, в нього є дружина, з якою він виховує сина.

Гектор Елізондо у фільмі "Красуня" і зараз. Фото: La Voz del Interior

Лора Сан Джакомо

Американська акторка зіграла роль подруги головної героїні, яка також була дівчиною легкої поведінки, на ім’я Кіт Де Люк. Найбільший успіх Лора Сан Джакомо отримала після того, як зіграла у таких фільмах і серіалах, як:

Красуня

Журнал мод

Врятуйте Грейс

Морська поліція: спецвідділ

Сьогодні 61-річна акторка одружена і має одну дитину.

Лора Сан Джакомо у фільмі "Красуня" і сьогодні. Фото: Bright Side

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