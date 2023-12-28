Як за 33 роки змінилися актори фільму Красуня — такого не може бути

Їх зовсім не впізнати — якими за 33 роки стали зірки "Красуні"
Здавалося б, нічого спільного між представницею найдавнішої професії і фінансовим магнатом бути не може, але Гаррі Маршалл довів зворотнє у фільмі "Красуня". З 1990 року, коли вперше вийшла ця картина, її актори дуже змінилися, тому, якщо вам цікаво, як саме, пропонуємо подивитися.
Новини.LIVE розповідає, як за 33 роки змінилися актори фільму "Красуня".
Джулія Робертс
На момент початку зйомок комедійної мелодрами "Красуня" американській зірці, яка зіграла головну роль дівчини на ім’я Вів’єн, було лише 23 роки. Після прем’єри фільму Джулія Робертс отримала статус "зірка Голлівуду" і стала однією з найуспішніших акторок 1990-х і першої половини 2000-х років.
Сьогодні 56-річна Джулія Робертс живе у власному пентхаусі в Нью-Йорку та на ранчо в Тахо разом зі своєю сім’єю. Акторка також має особняк у Малібу, кінокомпанію "Om Red Films" і є волонтеркою. Зараз в неї є чоловік, з яким вона виховує двійню і сина.
Річард Гір
Коли актора запросили на зйомки на роль чоловіка на ім’я Едвард Льюїс, йому було вже 40 років. У його кар’єрі вже є ролі у таких фільмах, як:
- У пошуках містера Гудбара
- Дні жнив
- Американський жиголо
- Офіцер і джентльмен
- Клуб Коттон
- Первісний страх
- Чикаго
- Осінь у Нью-Йорку
- Хатіко: найвірніший друг
Сьогодні акторові вже 74 роки, він має чотирьох дітей, яких виховує з публіцисткою Алехандрою Сільвою.
Гектор Елізондо
Вперше актор з’явився на телебаченні ще в 1963 році, а на момент зйомок фільму "Красуня" йому було 54 роки. Гектор зіграв роль менеджера готелю Барні Томпсона, який тепло поставився до Вів’єн. В його кар’єрі вже налічується понад 140 фільмів і серіалів.
Сьогодні американському акторові вже 87 років, в нього є дружина, з якою він виховує сина.
Лора Сан Джакомо
Американська акторка зіграла роль подруги головної героїні, яка також була дівчиною легкої поведінки, на ім’я Кіт Де Люк. Найбільший успіх Лора Сан Джакомо отримала після того, як зіграла у таких фільмах і серіалах, як:
- Красуня
- Журнал мод
- Врятуйте Грейс
- Морська поліція: спецвідділ
Сьогодні 61-річна акторка одружена і має одну дитину.
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