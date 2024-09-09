Оптическая головоломка, которую разгадывает один из 10 — найдите потерянный зонтик

Где зонтик? Рисунок: the-sun.com

Запутанная оптическая головоломка, демонстрирующая сцену туристического похода девушки с младшими братом и сестрой. Найдите потерянный зонтик за 20 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Зонтик"

Яркая лесная сцена с туристами. Все персонажи имеют рюкзаки. Видно лося, енота, белку и птицу. Растут большие елки, везде разбросанные шишки. Но где-то на рисунке изображен зонтик, который нужно найти за 20 секунд.

Включайте таймер и начинайте поиски.

Польза от оптических головоломок

Когнитивная стимуляция. Содействуют умственной ловкости и гибкости.

Содействуют умственной ловкости и гибкости. Навыки решения проблем. Улучшают аналитическое мышление и способности.

Улучшают аналитическое мышление и способности. Улучшение памяти. Способствуют лучшему запоминанию.

Способствуют лучшему запоминанию. Креативность. Способствуют творчеству и инновационным процессам мышления.

Способствуют творчеству и инновационным процессам мышления. Улучшение внимания. Требуют сосредоточенности.

Требуют сосредоточенности. Снятие стресса. Могут действовать как форма релаксации.

Не паникуйте, если вы не нашли зонтик — ниже мы покажем решение.

Правильный ответ

После этого задания предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.