Оптическая головоломка, которую разгадывает один из 10 — найдите потерянный зонтик

С этой головоломкой не справились 9 из 10 — найдите потерянный зонтик
9 сентября 2024 06:00
Где зонтик? Рисунок: the-sun.com
Запутанная оптическая головоломка, демонстрирующая сцену туристического похода девушки с младшими братом и сестрой. Найдите потерянный зонтик за 20 секунд.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая головоломка "Зонтик"
Яркая лесная сцена с туристами. Все персонажи имеют рюкзаки. Видно лося, енота, белку и птицу. Растут большие елки, везде разбросанные шишки. Но где-то на рисунке изображен зонтик, который нужно найти за 20 секунд.
Включайте таймер и начинайте поиски.
Польза от оптических головоломок
- Когнитивная стимуляция. Содействуют умственной ловкости и гибкости.
- Навыки решения проблем. Улучшают аналитическое мышление и способности.
- Улучшение памяти. Способствуют лучшему запоминанию.
- Креативность. Способствуют творчеству и инновационным процессам мышления.
- Улучшение внимания. Требуют сосредоточенности.
- Снятие стресса. Могут действовать как форма релаксации.
Не паникуйте, если вы не нашли зонтик — ниже мы покажем решение.
Правильный ответ
После этого задания предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.
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