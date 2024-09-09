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С этой головоломкой не справились 9 из 10 — найдите потерянный зонтик

9 сентября 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка, которую разгадывает один из 10 — найдите потерянный зонтик
Где зонтик? Рисунок: the-sun.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Запутанная оптическая головоломка, демонстрирующая сцену туристического похода девушки с младшими братом и сестрой. Найдите потерянный зонтик за 20 секунд.

Задание предложила The Sun.

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С этой головоломкой не справились 9 из 10 — найдите скрытый зонтик - фото 1

Яркая лесная сцена с туристами. Все персонажи имеют рюкзаки. Видно лося, енота, белку и птицу. Растут большие елки, везде разбросанные шишки. Но где-то на рисунке изображен зонтик, который нужно найти за 20 секунд.

Включайте таймер и начинайте поиски.

Польза от оптических головоломок

  • Когнитивная стимуляция. Содействуют умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем. Улучшают аналитическое мышление и способности.
  • Улучшение памяти. Способствуют лучшему запоминанию.
  • Креативность. Способствуют творчеству и инновационным процессам мышления.
  • Улучшение внимания. Требуют сосредоточенности.
  • Снятие стресса. Могут действовать как форма релаксации.

Не паникуйте, если вы не нашли зонтик — ниже мы покажем решение.

Правильный ответ

С этой головоломкой не справились 9 из 10 — найдите скрытый зонтик - фото 2

После этого задания предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

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