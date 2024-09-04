Эту головоломку решают всего 10% — найдите девушку среди розовых фламинго

Где она? Фото: X

Одна из самых сложных оптических иллюзий в Интернете. Вы попадете в общество элитных игроков, если найдете пропавшую среди фламинго девушку за 12 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Девушка и фламинго"

Это действительно одна из самых сложных головоломок, когда-либо создававшихся, и вы можете потерять терпение, пытаясь ее решить.

Но с самым острым взглядом и сильнейшим умом есть большие шансы на успех.

Разгадывание оптических иллюзий – отличный способ тренировать мозг и улучшать творческое мышление.

Головоломки специально разработаны, чтобы обмануть наше зрение, и их можно использовать в качестве простых определителей интеллекта.

Польза от головоломок

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли девушку?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свое умение на других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.