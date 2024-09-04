Эту головоломку решают всего 10% — найдите девушку среди розовых фламинго

Найдите девушку среди розовых фламинго — с задачей справились только 10% игроков
Одна из самых сложных оптических иллюзий в Интернете. Вы попадете в общество элитных игроков, если найдете пропавшую среди фламинго девушку за 12 секунд.
Задание предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Девушка и фламинго"
Это действительно одна из самых сложных головоломок, когда-либо создававшихся, и вы можете потерять терпение, пытаясь ее решить.
Но с самым острым взглядом и сильнейшим умом есть большие шансы на успех.
Разгадывание оптических иллюзий – отличный способ тренировать мозг и улучшать творческое мышление.
Головоломки специально разработаны, чтобы обмануть наше зрение, и их можно использовать в качестве простых определителей интеллекта.
Польза от головоломок
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Вы уже нашли девушку?
Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свое умение на других головоломках.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.
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