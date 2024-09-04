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Найдите девушку среди розовых фламинго — с задачей справились только 10% игроков

4 сентября 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Эту головоломку решают всего 10% — найдите девушку среди розовых фламинго
Где она? Фото: X
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Одна из самых сложных оптических иллюзий в Интернете. Вы попадете в общество элитных игроков, если найдете пропавшую среди фламинго девушку за 12 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Найдите девушку среди розовых фламинго - с задачей справились всего 10% игроков - фото 1

Это действительно одна из самых сложных головоломок, когда-либо создававшихся, и вы можете потерять терпение, пытаясь ее решить.

Но с самым острым взглядом и сильнейшим умом есть большие шансы на успех.

Разгадывание оптических иллюзий – отличный способ тренировать мозг и улучшать творческое мышление.

Головоломки специально разработаны, чтобы обмануть наше зрение, и их можно использовать в качестве простых определителей интеллекта.

Польза от головоломок

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли девушку?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свое умение на других головоломках.

Правильный ответ

Найдите девушку среди розовых фламинго - с задачей справились всего 10% игроков - фото 2

Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

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