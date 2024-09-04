Цю головоломку розв'язують лише 10% — знайдіть дівчину серед рожевих фламінго

Де дівчина? Фото: X

Одна з найскладніших оптичних ілюзій в Інтернеті. Ви потрапите до товариства елітних гравців, якщо знайдете зниклу дівчину, яка ховається з фламінго, за 12 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Це справді одна з найскладніших головоломок, які коли-небудь створювали, і ви можете втратити терпіння, намагаючись її розв'язати.

Але з найгострішим поглядом і найсильнішим розумом є великі шанси на успіх.

Розгадування оптичних ілюзій — чудовий спосіб тренувати мозок та покращувати творче мислення.

Головоломки спеціально розроблені, щоб обдурити наш зір, і їх можна використовувати як прості визначники інтелекту.

Користь від головоломок

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення й почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли дівчину?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. Також давали сірникову головоломку, очевидне розв'язання якої бачить лише один з десяти.