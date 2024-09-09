Оптична головоломка, яку розгадує один з 10 — знайдіть приховану парасольку

Де парасолька? Малюнок: the-sun.com

Заплутана оптична головоломка, яка демонструє сцену туристичного походу дівчини з малими братом та сестрою. Знайдіть загублену парасольку за 20 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Парасолька"

Яскрава лісова сцена з туристами. Всі персонажі мають наплічники. Видно лося, єнота, білку та птаха. Ростуть великі ялинки, скрізь розкидані шишки. Але десь на малюнку зображено парасольку, яку потрібно знайти за 20 секунд.

Вмикайте таймер та починайте пошуки.

Користь від оптичних головоломок

Когнітивна стимуляція. Сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Сприяють розумовій спритності та гнучкості. Навички розв'язання проблем. Покращують аналітичне мислення та здібності.

Покращують аналітичне мислення та здібності. Поліпшення пам’яті. Сприяють кращому запам'ятовуванню.

Сприяють кращому запам'ятовуванню. Креативність. Сприяють творчості та інноваційним процесам мислення.

Сприяють творчості та інноваційним процесам мислення. Поліпшення уваги. Вимагають зосередженості.

Вимагають зосередженості. Зняття стресу. Можуть діяти як форма релаксації.

Не панікуйте, якщо ви не знайшли парасольку — нижче ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.