Некоторым из украинцев запрещено жениться — о ком идет речь

В Украине заключить брак можно с 18 лет. Однако некоторые граждане даже несмотря на достижение нужного возраста не могут узаконить отношения. Есть несколько категорий людей, которым законом запрещено жениться.

Об этом говорится в 26 статье Семейного кодекса Украины.

Кому из украинцев запрещено жениться

Для заключения брака в Украине оба партнера должны дать свое свободное согласие. Не менее важным условием при бракосочетании является отсутствие родственного родства между мужчиной и женщиной. Именно из-за семейных связей некоторые украинцы не имеют права узаконить отношения.

Статья 26 Семейного кодекса Украины предусматривает, что жениться не могут:

лица, которые являются родственниками прямой линии родства;

родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей, а неполнородными — которые имеют общую мать или общего отца;

двоюродные брат и сестра;

родные тетя, дядя и племянник, племянница;

усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только в случае отмены усыновления);

по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.

Статья 26 Семейного кодекса Украины. Фото: скриншот

К тому же на заключение брака влияет возраст каждого из партнеров. Для бракосочетания нужно достичь 18 лет. Кроме того, право на бракосочетание могут получить те, кому уже исполнилось 16 лет при условии соответствующего решения суда.

