Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Закон запрещает — кому из украинцев нельзя заключить брак

Закон запрещает — кому из украинцев нельзя заключить брак

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 06:15
Некоторым из украинцев запрещено жениться — о ком идет речь
Невеста держит в руках обручальное кольцо. Фото: Freepik

В Украине заключить брак можно с 18 лет. Однако некоторые граждане даже несмотря на достижение нужного возраста не могут узаконить отношения. Есть несколько категорий людей, которым законом запрещено жениться.

Об этом говорится в 26 статье Семейного кодекса Украины.

Реклама
Читайте также:

Кому из украинцев запрещено жениться

Для заключения брака в Украине оба партнера должны дать свое свободное согласие. Не менее важным условием при бракосочетании является отсутствие родственного родства между мужчиной и женщиной. Именно из-за семейных связей некоторые украинцы не имеют права узаконить отношения.

Статья 26 Семейного кодекса Украины предусматривает, что жениться не могут:

  • лица, которые являются родственниками прямой линии родства;
  • родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей, а неполнородными — которые имеют общую мать или общего отца;
  • двоюродные брат и сестра;
  • родные тетя, дядя и племянник, племянница;
  • усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только в случае отмены усыновления);
  • по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.
Кому з українців заборонено одружуватися
Статья 26 Семейного кодекса Украины. Фото: скриншот

К тому же на заключение брака влияет возраст каждого из партнеров. Для бракосочетания нужно достичь 18 лет. Кроме того, право на бракосочетание могут получить те, кому уже исполнилось 16 лет при условии соответствующего решения суда.

Напомним, ранее мы писали о том, какая страна наиболее опасна для женщин. Закон там ограничивает почти все их права.

Также мы рассказывали о том, что подростковый возраст не заканчивается в 18. Ученые сделали неожиданный вывод об этом.

закон брак интересные факты Женитьба отношения
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации