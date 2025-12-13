Відео
Головна Life Закон забороняє — кому з українців не можна укласти шлюб

Закон забороняє — кому з українців не можна укласти шлюб

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 06:15
Декому з українців заборонено одружуватися — про кого йдеться
Наречена тримає в руках обручку. Фото: Freepik

В Україні укласти шлюб можна з 18 років. Однак деякі громадяни навіть попри досягнення потрібного віку не можуть узаконити стосунки. Є кілька категорій людей, яким законом заборонено одружуватися.

Про це йдеться у 26 статті Сімейного кодексу України.

Кому з українців заборонено одружуватися

Для укладання шлюбу в Україні обоє партнерів повинні дати свою вільну згоду. Не менш важливою умовою при одруженні є відсутність родинного споріднення між чоловіком та жінкою. Саме через сімейні зв'язки деякі українці не мають права узаконити стосунки.

Стаття 26 Сімейного кодексу України передбачає, що одружуватися не можуть:

  • особи, які є родичами прямої лінії споріднення;
  • рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати й сестри, які мають спільних батьків, а неповнорідними — які мають спільну матір або спільного батька;
  • двоюрідні брат та сестра;
  • рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;
  • усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення);
  • за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.
Кому з українців заборонено одружуватися
Стаття 26 Сімейного кодексу України. Фото: скриншот

До того ж на укладання шлюбу впливає вік кожного з партнерів. Для одруження потрібно досягнути 18 років. Крім того, право на одруження можуть отримати ті, кому вже виповнилося 16 років за умови відповідного рішення суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка країна найбільш небезпечна для жінок. Закон там обмежує майже усі їхні права.

Також ми розповідали про те, що підлітковий вік не закінчується у 18. Науковці зробили неочікуваний висновок про це.

закон шлюб цікаві факти Одруження стосунки
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
