Декому з українців заборонено одружуватися — про кого йдеться

Наречена тримає в руках обручку. Фото: Freepik

В Україні укласти шлюб можна з 18 років. Однак деякі громадяни навіть попри досягнення потрібного віку не можуть узаконити стосунки. Є кілька категорій людей, яким законом заборонено одружуватися.

Про це йдеться у 26 статті Сімейного кодексу України.

Кому з українців заборонено одружуватися

Для укладання шлюбу в Україні обоє партнерів повинні дати свою вільну згоду. Не менш важливою умовою при одруженні є відсутність родинного споріднення між чоловіком та жінкою. Саме через сімейні зв'язки деякі українці не мають права узаконити стосунки.

Стаття 26 Сімейного кодексу України передбачає, що одружуватися не можуть:

особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати й сестри, які мають спільних батьків, а неповнорідними — які мають спільну матір або спільного батька;

двоюрідні брат та сестра;

рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення);

за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

Стаття 26 Сімейного кодексу України. Фото: скриншот

До того ж на укладання шлюбу впливає вік кожного з партнерів. Для одруження потрібно досягнути 18 років. Крім того, право на одруження можуть отримати ті, кому вже виповнилося 16 років за умови відповідного рішення суду.

