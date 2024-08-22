Психологический тест на настоящую семью — пройти онлайн

Тест, где нужно найти ненастоящую семью. Фото иллюстративное: УНИАН

Этот интересный тест на личность поможет вам понять, готовы ли вы к созданию собственной семьи. Посмотрите на изображение, выберите семью, которую вы считаете ненастоящей, прочтите описание и узнайте правильный ответ на эту задачу.

Тест предложили на "УНИАН".

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Ответ 1

Если вы выбрали первую семью, это означает, что между семьей и друзьями вы выбираете последних.

Вероятно, вы считаете, что мать отводит ребенка от его отца как можно дальше, не давая ему возможность проводить с ним время, поэтому эта семья кажется вам ненастоящей. Но это не так, ведь это настоящая семья, где мама защищает своего ребенка от плохого отца.

Выбрав этот ответ, вы, вероятно, не имели сильного отца, но сами по себе являетесь заботливым человеком. Вы пытаетесь улучшить жизнь других людей и, возможно, не знаете, что такое настоящая семья. Однако ваши материнские инстинкты призывают защищать других людей от боли из прошлого.

Ответ 2

Если вы выбрали этот ответ, то главная ценность в вашей жизни — это ваши родные люди.

Возможно, вы считаете, что это ненастоящая семья, ведь ни родители, ни ребенок не держат друг друга за руки. Семья для вас — на первом месте, поэтому вы можете построить длительные отношения. Вы всегда хотите сделать родных людей самыми счастливыми.

Поэтому вы делаете все, чтобы улучшить уровень доверия и сохранить привязанность к себе.

Ответ 3

Если вы выбрали этот вариант, вероятно, вы очень травмировались в прошлом или выросли в неблагополучной семье.

Вы считаете, что это ненастоящая семья, ведь отец будто забрал ребенка у матери, но это не так, ведь это счастливая семья! На изображении заботливый отец прижал к себе жену и взял за руку ребенка, что свидетельствует о его хорошей связи с ним.

Выбрав этот ответ, вы, вероятно, стали жертвой плохого воспитания или плохих отношений в детстве. Возможно, вы видели насилие в семье или развод родителей, поэтому не знаете, что такое здоровая семья.

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