Перевірте себе — лише 20% знайшли п'ять пісочних замків на малюнку за 20 секунд

Бачите замки? Малюнок: Spin Genie UK

Кожен знає, щоб отримати шезлонг у найкращому місці на пляжі, потрібно поспішати. Але головоломка "Шукай та знаходь" закликає бути уважними.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Чи зможете знайти п’ять піщаних замків на спекотному пляжі?

Компанія Spin Genie створила карколомну головоломку, яку важко розв'язати за 20 секунд. Багато гравців припинили пошуки, не зумівши вкластися у потрібний час.

Творці задачі зобразили замки з піску в найнесподіваніших місцях. Хлопчик дивиться на воду з відром і лопатою поруч із ним у центрі картини. Однак предмети, схоже, не використовувалися для будівництва прихованих споруд.

Ось підказка: пальми створюють тінь для одного з замків.

Ви знайшли його?

Ще одну піщану будівлю можна знайти поруч із покинутими сонцезахисними окулярами.

Якщо думаєте, що помітили усі п’ять піщаних замків, порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь





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