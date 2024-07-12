Проверьте себя — всего 20% нашли пять песочных замков на рисунке за 20 секунд

Видите замки? Рисунок: Spin Genie UK

Каждый знает, чтобы получить шезлонг в самом лучшем месте на пляже, нужно спешить. Но головоломка "Ищи и находи" призывает быть внимательными.

Головоломку предложила The Sun.

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Сможете ли найти пять песчаных замков на жарком пляже?

Компания Spin Genie создала головоломку, которую трудно решить за 20 секунд. Многие игроки прекратили поиски, не сумев уложиться в нужное время.

Создатели задачи изобразили замки из песка в самых неожиданных местах. Мальчик смотрит на воду с ведром и лопатой рядом с ним в центре картины. Однако предметы, похоже, не использовались для постройки скрытых сооружений.

Вот подсказка: пальмы создают тень для одного из замков.

Вы нашли его?

Еще одно песчаное здание можно найти рядом с брошенными солнцезащитными очками.

Если вы думаете, что заметили все пять песчаных замков, сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ





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