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Слона не заметить трудно, но нужно найти три отличия за 12 секунд

13 июня 2024 12:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Задание для очень внимательных: найдите три отличия за 12 секунд
Видите три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Прогулка верхом на слоне вокруг пирамид фараонов в Египте выглядит довольно странно. Но несмотря на солидные размеры крупного млекопитающего, найти три отличия между рисунками почти невозможно.

Задание предложил канал Dumapp.

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Слона не заметить трудно, но нужно найти три отличия за 12 секунд - фото 1

Попытайтесь найти три отличия, хотя это сложно, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Да, слон большой, пирамиды еще больше, но на каждом элементе картинок хватает нюансов.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя еще неизвестно, кто справится быстрее.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и производятся полезные качества:

  • сообразительность;
  • внимательность;
  • тяга к познанию мира;
  • логика;
  • умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А вы попробуйте себя в других головоломках.

Правильный ответ

Слона не заметить трудно, но нужно найти три отличия за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

тест
тест на внимательность
оптическая иллюзия
головоломка

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