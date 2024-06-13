Задание для очень внимательных: найдите три отличия за 12 секунд

Видите три отличия? Рисунок: dumapp

Прогулка верхом на слоне вокруг пирамид фараонов в Египте выглядит довольно странно. Но несмотря на солидные размеры крупного млекопитающего, найти три отличия между рисунками почти невозможно.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти три отличия, хотя это сложно, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Да, слон большой, пирамиды еще больше, но на каждом элементе картинок хватает нюансов.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя еще неизвестно, кто справится быстрее.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и производятся полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А вы попробуйте себя в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.