Завдання для дуже уважних: знайдіть три відмінності за 12 секунд

Слона не помітити важко, але потрібно знайти три відмінності за 12 секунд
Прогулянка верхи на слоні навколо пірамід фараонів в Єгипті виглядає досить дивно. Але попри солідні розміри великого ссавця, знайти три відмінності між малюнками майже неможливо.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Єгипет"
Спробуйте знайти три відмінності, хоча це складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Так, слон великий, піраміди ще більші, але на кожному елементі картинок вистачає нюансів.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча, ще невідомо, хто впорається швидше.
Користь від головоломок з відмінностями
Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.
З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіка;
- розумові здібності.
Вже знайшли три відмінності?
Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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