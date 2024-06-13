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Слона не помітити важко, але потрібно знайти три відмінності за 12 секунд

13 червня 2024 12:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Завдання для дуже уважних: знайдіть три відмінності за 12 секунд
Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Прогулянка верхи на слоні навколо пірамід фараонів в Єгипті виглядає досить дивно. Але попри солідні розміри великого ссавця, знайти три відмінності між малюнками майже неможливо.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Слона не помітити важко, але потрібно знайти три відмінності за 12 секунд - фото 1

Спробуйте знайти три відмінності, хоча це складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Так, слон великий, піраміди ще більші, але на кожному елементі картинок вистачає нюансів.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча, ще невідомо, хто впорається  швидше.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання миру;
  • логіка;
  • розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.

Правильна відповідь

Слона не помітити важко, але потрібно знайти три відмінності за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

тест
тест на уважність
оптична ілюзія
головоломка

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