Психологічний тест на справжню сімʼю — пройти онлайн

Тест, де треба знайти несправжню сім'ю. Фото ілюстративне: УНІАН

Цей цікавий тест на особистість допоможе вам зрозуміти, чи готові ви до створення власної сім’ї. Подивіться на зображення, оберіть сім’ю, яку ви вважаєте несправжньою, прочитайте опис і дізнайтеся правильну відповідь на цю задачу.

Тест запропонували на "УНІАН".

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Відповідь 1

Якщо ви обрали першу сім’ю, це означає, що між сім’єю і друзями ви обираєте останніх.

Ймовірно, ви вважаєте, що мати відводить дитину від її батька якнайдалі, не даючи йому можливість проводити з нею час, тому ця сім’я здається вам несправжньою. Але це не так, адже це справжня сім’я, де мати захищає свою дитину від поганого батька.

Обравши цю відповідь, ви, ймовірно, не мали сильного батька, але самі по собі є турботливою людиною. Ви намагаєтеся покращити життя інших людей і, можливо, не знаєте, що таке справжня родина. Однак ваші материнські інстинкти закликають захищати інших людей від болю з минулого.

Відповідь 2

Якщо ви обрали цю відповідь, то головна цінність у вашому житті — це ваші рідні люди.

Можливо, ви вважаєте, що це несправжня сім’я, адже ані батьки, ані дитина не тримають одне одного за руки. Сім’я для вас — на першому місці, тому ви можете побудувати тривалі стосунки. Ви завжди хочете зробити рідних людей найщасливішими.

Тому ви робите все, щоб покращити рівень довіри і зберегти прихильність до себе.

Відповідь 3

Якщо ви обрали цей варіант, ймовірно, ви дуже травмувалися в минулому або виросли у неблагополучній сім’ї.

Ви вважаєте, що це несправжня родина, адже батько ніби забрав дитину у матері, але це не так, адже це щаслива сім’я! На зображенні турботливий батько притулив до себе дружину і взяв за руку дитину, що свідчить про його гарний зв’язок із нею.

Обравши цю відповідь, ви, ймовірно, стали жертвою поганого виховання або поганих стосунків у дитинстві. Можливо, ви бачили насильство у сім’ї або розлучення батьків, тому не знаєте, що таке здорова родина.

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