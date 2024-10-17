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Що означає, коли сниться сніг — тлумачення сновидіння

17 жовтня 2024 07:03
Карина Приходько - Редактор
Що означає, коли сниться сніг — пояснення
Дівчина спить. Ілюстративне фото: freepik
Карина Приходько - Редактор

Коли уві сні ви бачите сніг, це часто асоціюється з чистотою, ясністю, щастям і можливістю почати все спочатку. Однак є випадки, коли бачення снігу у сні не дуже добрий знак. 

Новини.LIVE зібрали інформацію, що означає, коли сниться сніг. 

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Що означає, коли сниться сніг

Якщо вам приснився сніг, варто звернути увагу, якого кольору він був, адже це має різні значення. Наприклад, якщо наснився:

  • іскристий на сонці сніг — фортуна повернеться до вас лицем, успіх і щастя зовсім близько;
  • білий чистий сніг — до омріяного багатства та великої удачі;
  • брудний непривабливий сніг — ви зазнаєте сорому, хтось із вашого оточення принизить вашу гордість і задіне вашу гординю.

Також пригадайте, що трапилося з цим снігом у сновидінні. Якщо уві сні ви побачили, що:

  • за вікном падає лапатий сніг — ви посваритесь зі своєю половинкою, або у вас виникнуть фінансові труднощі;
  • сніг тане — спокійно долайте свої страхи, вони безпідставні і незабаром на їх місце прийде відчуття спокою через цілий ряд позитивних подій;
  • здіймається снігопад — попереду у вас життєві труднощі, проблеми та клопоти;
  • сніг лежить на деревах — до бажаного багатства і неочікуваних прибутків;
  • сніг лежить у домі — почуєте новину про втрату близької вам людини.

Крім того, на значення вашого сну також впливає те, що ви робили з цим снігом. Так, згідно з різними сонниками є різні пояснення, ось кільа з них:

  • їли сніг — до розчарування та втрати ідеї, якій вірили;
  • довго бігли по снігу — вам чекає розчарування в коханні та невдалі побачення;
  • довго йдете по снігу — до великих проблем та бід;
  • провалилися у глибокий сніг — до життєвих та професійних труднощів;
  • заблукали серед кучугур зі снігу — попередження про близькі невдачі та біди;
  • бачите засніжені вершини гір — ви досягнете омріяного успіху, але чи він заслужений, адже найперше вам потрібно зменшити гординю і стати відкритим;
  • ви — дівчина і катаєтесь на санках — вам оголосять війну за кохання вашого хлопця, не відштовхуйте його і все згодом налагодиться.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що означає, коли людина говорить уві сні і чим це небезпечно. 

Раніше ми повідомляли, що означає, коли людині хочеться шоколаду. Виявляється, що це може бути ознакою дефіциту важливих поживних речовин в організмі.

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