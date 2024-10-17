Що означає, коли сниться сніг — пояснення

Що означає, коли сниться сніг — тлумачення сновидіння
Коли уві сні ви бачите сніг, це часто асоціюється з чистотою, ясністю, щастям і можливістю почати все спочатку. Однак є випадки, коли бачення снігу у сні не дуже добрий знак.
Новини.LIVE зібрали інформацію, що означає, коли сниться сніг.
Що означає, коли сниться сніг
Якщо вам приснився сніг, варто звернути увагу, якого кольору він був, адже це має різні значення. Наприклад, якщо наснився:
- іскристий на сонці сніг — фортуна повернеться до вас лицем, успіх і щастя зовсім близько;
- білий чистий сніг — до омріяного багатства та великої удачі;
- брудний непривабливий сніг — ви зазнаєте сорому, хтось із вашого оточення принизить вашу гордість і задіне вашу гординю.
Також пригадайте, що трапилося з цим снігом у сновидінні. Якщо уві сні ви побачили, що:
- за вікном падає лапатий сніг — ви посваритесь зі своєю половинкою, або у вас виникнуть фінансові труднощі;
- сніг тане — спокійно долайте свої страхи, вони безпідставні і незабаром на їх місце прийде відчуття спокою через цілий ряд позитивних подій;
- здіймається снігопад — попереду у вас життєві труднощі, проблеми та клопоти;
- сніг лежить на деревах — до бажаного багатства і неочікуваних прибутків;
- сніг лежить у домі — почуєте новину про втрату близької вам людини.
Крім того, на значення вашого сну також впливає те, що ви робили з цим снігом. Так, згідно з різними сонниками є різні пояснення, ось кільа з них:
- їли сніг — до розчарування та втрати ідеї, якій вірили;
- довго бігли по снігу — вам чекає розчарування в коханні та невдалі побачення;
- довго йдете по снігу — до великих проблем та бід;
- провалилися у глибокий сніг — до життєвих та професійних труднощів;
- заблукали серед кучугур зі снігу — попередження про близькі невдачі та біди;
- бачите засніжені вершини гір — ви досягнете омріяного успіху, але чи він заслужений, адже найперше вам потрібно зменшити гординю і стати відкритим;
- ви — дівчина і катаєтесь на санках — вам оголосять війну за кохання вашого хлопця, не відштовхуйте його і все згодом налагодиться.
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