Чому люди розмовляють уві сні та як позбутися цього порушення

Неспокійний сон. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Уві сні принаймні раз у житті, за даними PubMed, розмовляли більше 60% людей. Зазвичай такі нічні розмови є кумедними та не становлять загрози для здоров'я, однак у деяких випадках це може бути й ознакою порушення сну.

Як зазначає в матеріалі від 3 травня поточного року видання Cleveland Clinic, про це повідомив спеціаліст із поведінкової медицини сну Мішель Дреруп.

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Що таке розмова уві сні

Друга назва розмови уві сні — сомнілоквія. Це одна із парасомній — порушень сну, яка зазвичай не є небезпечною, однак може порушити сон інших людей.

Уві сні люди можуть говорити пошепки або звичайним голосом, вимовляти від одного слова до цілих речень і навіть діалогів, видавати незрозумілі звуки із шумами, кричати.

Чому люди розмовляють під час сну

Для повноцінного відпочинку людині потрібно від чотирьох до п'яти циклів сну на добу, кожен із яких триває по півтори години. Якщо на якомусь із етапів цього циклу виникне подразнення мозку, це може вплинути на якість сну.

Розмова уві сні може виникати через порушення сну, недосипання, стрес і тривожність, апное (тимчасове припинення дихальних рухів — Ред.), вживання алкоголю або наркотиків. Іноді подібне явище свідчить про інші порушення. Наприклад, якщо людина не лише говорить уві сні, а й кричить, б'є руками й ходить, це може бути ознакою лунатизму.

Коли розмова уві сні небезпечна та як перестати говорити під час сновидівидінь

Проконсультуватися з лікарем варто, якщо розмови уві сні раптово почалися в дорослому віці та супроводжуються відчуттям страху або агресивними діями. Вирішити подібну проблему можуть допомогти регулярний графік сну, 7–9 годин сну щодня, уникнення кофеїну перед сном, резулярні фізичні впправи, контроль стресу, відмова від проведення часу за гаджетами або телевізором перед сном, обмеження вживання алкоголю.

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