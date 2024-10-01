Почему люди разговаривают во сне и как избавиться от этого нарушения

Беспокойный сон. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Во сне по крайней мере раз в жизни, по данным PubMed, говорили более 60% людей. Обычно такие ночные разговоры забавны и не представляют угрозы для здоровья, однако в некоторых случаях это может быть и признаком нарушения сна.

Как отмечает в материале от 3 мая текущего года издание Cleveland Clinic, об этом сообщил специалист по поведенческой медицине сна Мишель Дреруп.

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Что такое разговор во сне

Второе название разговора во сне — сомнилоквия. Это одна из парасомний — нарушений сна, которая обычно не опасна, однако может нарушить сон других людей.

Во сне люди могут говорить шепотом или обычным голосом, произносить от одного слова до целых предложений и даже диалогов, издавать непонятные звуки с шумами, кричать.

Почему люди говорят во время сна

Для полноценного отдыха человеку требуется от четырех до пяти циклов сна в сутки, каждый из которых длится по полтора часа. Если на каком-либо этапе этого цикла возникнет раздражение мозга, это может повлиять на качество сна.

Разговор во сне может возникать из-за нарушений сна, недосыпания, стресса и тревожности, апноэ (временное прекращение дыхательных движений — Ред.), употребления алкоголя или наркотиков. Иногда подобное явление свидетельствует о других нарушениях. Например, если человек не только говорит во сне, но и кричит, бьет руками и ходит, это может являться признаком лунатизма.

Когда разговор во сне опасен и как перестать говорить во время сновидений

Проконсультироваться с врачом следует, если разговоры во сне внезапно начались во взрослом возрасте и сопровождаются ощущением страха или агрессивными действиями. Решить подобную проблему могут помочь регулярный график сна, 7–9 часов сна ежедневно, избегание кофеина перед сном, резулярные физические упражнения, контроль стресса, отказ от времяпрепровождения с гаджетами или телевизору перед сном, ограничение употребления алкоголя.

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