Гриб із Червоної книги України, знайдений у Чорнобилі. Колаж: Новини.LIVE

У лісах Чорнобильського заповідника науковці натрапили на дивовижну знахідку. Цей унікальний екземпляр з Червоної книги України, схожий на що завгодно, тільки не на гриб. Багато хто порівнює його із цвітною капустою. А комусь хвилясті пишні кульки нагадують шерсть барана.

Що ж знайшли дослідники та чим особливий цей гриб, розповідає Новини.LIVE.

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Який рідкісний гриб знайшли в Чорнобилі

Про знахідку повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. На території Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення фахівці виявили листочню кучеряву (Sparassis crispa). У народі цей вид має кілька цікавих назв: гриб-баран або грибна капуста.

Цей вид занесений до Червоної книги України зі статусом "зникаючий". Зустріти таку лісову дивину непросто.

Який вигляд має незвичайний гриб

Листочню майже неможливо сплутати з іншими грибами. Її плодове тіло складається з безлічі тонких, хвилястих і розгалужених лопатей, які нагадують мереживо або кучеряве волосся. Молодий гриб має білуватий, кремовий чи світло-жовтий колір, а з віком поступово буріє.

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Особливо вражають його розміри. Згідно з даними Червоної книги України, листочня може виростати до 40 см у діаметрі та важити близько 6 кг. Але бувають справжні гіганти. В Україні колись знайшли екземпляр вагою аж 16 кг.

Розміри гриба, виявленого в Чорнобильському заповіднику, не уточнюють. Але, як видно на одному з фото, гриб не більший за чоловічий капелюх.

Листочня кучерява, знайдена в Чорнобилі. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Листочня кучерява, знайдена в Чорнобилі. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Листочня кучерява, знайдена в Чорнобилі. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Де росте листочня кучерява та чому зникає

Найчастіше гриб можна побачити у хвойних лісах, особливо соснових. Він оселяється біля основи старих дерев, на їхньому корінні, іноді на пеньках. Грибниця листочні розвивається у деревині та здатна спричиняти кореневу гниль.

В Україні цей вид зустрічається на Поліссі, у Карпатах та деяких інших регіонах. Його чисельність скорочується через знищення старих сосен і збирання грибів людьми.

Чому знахідка важлива для науковців

Виявлення листочні у Чорнобильському заповіднику допомагає дослідникам краще розуміти, де збереглися рідкісні види та які умови потрібні для їхнього існування.

Фахівці нагадують, що зривати таку красу не можна. Якщо вам пощастить побачити грибну капусту в природі, краще сфотографуйте її та залиште на місці.

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