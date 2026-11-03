Гриб из Красной книги Украины, найденный в Чернобыле. Коллаж: Новини.LIVE

В лесах Чернобыльского заповедника ученые наткнулись на удивительную находку. Этот уникальный экземпляр из Красной книги Украины похож на что угодно, только не на гриб. Многие сравнивают его с цветной капустой. А кому-то волнистые пышные шарики напоминают шерсть барана.

Что же нашли исследователи и чем особенный этот гриб, рассказывает Новини.LIVE.

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Какой редкий гриб нашли в Чернобыле

О находке сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. На территории Россоховского природоохранного научно-исследовательского отделения специалисты обнаружили спарассис курчавый (Sparassis crispa). В народе этот вид имеет несколько интересных названий: гриб-баран или грибная капуста.

Этот вид занесен в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий". Встретить такую лесную диковинку непросто.

Как выглядит необычный гриб

Спарассис почти невозможно спутать с другими грибами. Его плодовое тело состоит из множества тонких, волнистых и разветвленных лопастей, напоминающих кружево или вьющиеся волосы. Молодой гриб имеет беловатый, кремовый или светло-желтый цвет, а с возрастом постепенно буреет.

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Особенно впечатляют его размеры. Согласно данным Красной книги Украины, спарассис курчавый может вырастать до 40 см в диаметре и весить около 6 кг. Но бывают настоящие гиганты. В Украине когда-то нашли экземпляр весом целых 16 кг.

Размеры гриба, обнаруженного в Чернобыльском заповеднике, не уточняются. Но, как видно на одном из фото, гриб не больше мужской шляпы.

Спарассис курчавый, найденный в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Спарассис курчавый, найденный в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Спарассис курчавый, найденный в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Где растет спарассис курчавый и почему исчезает

Чаще всего гриб можно увидеть в хвойных лесах, особенно сосновых. Он обитает у основания старых деревьев, на их корнях, иногда на пнях. Грибница листочной кудрявки развивается в древесине и способна вызывать корневую гниль.

В Украине этот вид встречается на Полесье, в Карпатах и некоторых других регионах. Его численность сокращается из-за вырубки старых сосен и сбора грибов людьми.

Почему находка важна для ученых

Обнаружение листочницы в Чернобыльском заповеднике помогает исследователям лучше понять, где сохранились редкие виды и какие условия необходимы для их существования.

Специалисты напоминают, что срывать такую красоту нельзя. Если вам посчастливится увидеть грибную капусту в природе, лучше сфотографируйте ее и оставьте на месте.

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