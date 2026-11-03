Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Открытия В Чернобыле нашли странный гриб, похожий на цветную капусту: фото

В Чернобыле нашли странный гриб, похожий на цветную капусту: фото

Ua ru
3 ноября 2026 05:45
Гриб из Красной книги нашли в Чернобыле: как он выглядит и чем особенный Коллаж: Новини.LIVE
Гриб из Красной книги Украины, найденный в Чернобыле. Коллаж: Новини.LIVE

В лесах Чернобыльского заповедника ученые наткнулись на удивительную находку. Этот уникальный экземпляр из Красной книги Украины похож на что угодно, только не на гриб. Многие сравнивают его с цветной капустой. А кому-то волнистые пышные шарики напоминают шерсть барана.

Что же нашли исследователи и чем особенный этот гриб, рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Какой редкий гриб нашли в Чернобыле

О находке сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. На территории Россоховского природоохранного научно-исследовательского отделения специалисты обнаружили спарассис курчавый (Sparassis crispa). В народе этот вид имеет несколько интересных названий: гриб-баран или грибная капуста.

Этот вид занесен в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий". Встретить такую лесную диковинку непросто.

Как выглядит необычный гриб

Спарассис почти невозможно спутать с другими грибами. Его плодовое тело состоит из множества тонких, волнистых и разветвленных лопастей, напоминающих кружево или вьющиеся волосы. Молодой гриб имеет беловатый, кремовый или светло-желтый цвет, а с возрастом постепенно буреет.

Читайте также:

Особенно впечатляют его размеры. Согласно данным Красной книги Украины, спарассис курчавый может вырастать до 40 см в диаметре и весить около 6 кг. Но бывают настоящие гиганты. В Украине когда-то нашли экземпляр весом целых 16 кг.

Размеры гриба, обнаруженного в Чернобыльском заповеднике, не уточняются. Но, как видно на одном из фото, гриб не больше мужской шляпы.

 

Листочня кучерява, знайдена в Чорнобилі
Спарассис курчавый, найденный в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Листочня кучерява, знайдена в Чорнобилі
Спарассис курчавый, найденный в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Листочня кучерява, знайдена в Чорнобилі
Спарассис курчавый, найденный в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Где растет спарассис курчавый и почему исчезает

Чаще всего гриб можно увидеть в хвойных лесах, особенно сосновых. Он обитает у основания старых деревьев, на их корнях, иногда на пнях. Грибница листочной кудрявки развивается в древесине и способна вызывать корневую гниль.

В Украине этот вид встречается на Полесье, в Карпатах и некоторых других регионах. Его численность сокращается из-за вырубки старых сосен и сбора грибов людьми.

Почему находка важна для ученых

Обнаружение листочницы в Чернобыльском заповеднике помогает исследователям лучше понять, где сохранились редкие виды и какие условия необходимы для их существования.

Специалисты напоминают, что срывать такую красоту нельзя. Если вам посчастливится увидеть грибную капусту в природе, лучше сфотографируйте ее и оставьте на месте.

Делимся другими интересными фактами и открытиями

Внутри разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС ученые обнаружили черные грибы, которые поглощают радиацию и растут.

Какие грибы светятся в темноте и что стоит за этим удивительным явлением.

интересные факты Чернобыль гриб-баран
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации